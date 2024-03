Horóscopo: veja o que esperar para o seu signo nesta sexta, 08

Virginia Gaia 07/03/2024 - 21:46 Para compartilhar:

Nesta sexta-feira, dia 8 de março, quando celebra-se o Dia Internacional da Mulher, o céu quer mesmo quebrar estereótipos e incentivar o autoconhecimento, sem determinar papéis sociais por conta do gênero. Afinal, a Lua Minguante se aprofunda e a rainha da noite tem encontro marcado, durante a madrugada, com Vênus e Marte, os planetas que sintetizam o simbolismo do feminino e do masculino, na astrologia.

Desde a Antiguidade, a ideia de que o universo é feito de partes complementares que se manifestam em conjunto está presente desde os primórdios. Assim, em diversas mitologias, da mesma forma que o Sol e a Lua são descritos como representantes do masculino e do feminino, Vênus e Marte governam a sedução e a conquista, o amor e a guerra, levando essa ideia de opostos complementares para as relações afetivo-sexuais.

Como todo ser humano sobre a face da Terra tem esses elementos no seu mapa astral, então fica claro: masculino e feminino são polaridades, carregadas e nutridas dentro de cada indivíduo, independente se definido como “homem” ou “mulher”. Reduzir esse simbolismo tão rico a uma receita limitada, que alimenta estereótipos de gênero, significa restringir o conhecimento do universo e, consequentemente, o processo de autoconhecimento individual ao extremo.

Com base nisso, há quem queira acreditar que meninas e meninos devem ser criados e estimulados de maneira diferente. Rosa é cor de menina, azul é de menino. As meninas têm que gostar de boneca, pois quem gosta de carrinho são os meninos. Com as “coisas de menina” em contraste às “coisas de menino”, mais do que afastar talentos de exercer sua plena capacidade, esse tipo de rótulo limita até a conexão da pessoa com sua essência.

E é com esse espírito que busca equilíbrio em tudo, especialmente dentro de si, que esta sexta-feira celebra o dia dedicado à equidade de gêneros na sociedade. E é nesse sentido que o céu também guardou um encontro bastante representativo: o do mental e investigativo Mercúrio com o abstrato e metafísico Netuno, no místico signo de Peixes. Tudo isso é para que as reflexões mais profundas e fundamentais sobre a natureza – e como espécie homo sapiens está inserida nela – possam vir à tona.

Porque, se em toda mulher existe o Sol e Lua, Marte e Vênus, assim como um universo simbólico inteiro, é preciso dar espaço para que cada uma possa escolher onde quer estar e chegar! Ou, como diria Simone de Beauvoir: “que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja nossa própria substância”.

Observe: em seus últimos estágios como Lua Minguante, o nosso satélite natural estará oculto do céu noturno, pois ascenderá praticamente junto ao Sol, ao amanhecer. Contudo, já na manhã do sábado, dia 9, mas antes do astro-rei chegar ao céu, será possível ver brevemente, ao Leste, Marte, nas dependências da Constelação de Capricórnio, e Vênus, já praticamente na divisa com a Constelação de Aquário.

Áries: seja ousado, ariano. Aliás, procure dar atenção para as pessoas certas, pois você tende a estar bastante sensível.

Touro: seja diplomático, taurino. É fundamental que você saiba mediar conflitos e exerça sua capacidade de liderar acordos.

Gêmeos: esteja atento às oportunidades de adquirir sabedoria junto aos outros, geminiano. O céu pede mais profundidade.

Câncer: vire páginas sem medo, canceriano. O céu pede renovação e transformação, ajudando você e buscar por algo novo na sua vida.

Leão: seja um bom ouvinte e dê atenção às pessoas, leonino. É hora de você buscar boas companhias e conversas produtivas.

Virgem: cuidado com o excesso de otimismo ao assumir compromissos, virginiano. É preciso estar atento ao que você consegue, de fato, dar conta.





Libra: o dia favorece o prazer e até as paqueras, libriano. Então, não deixe de cuidar um pouco melhor de você para ser autoconfiante.

Escorpião: o dia pode ser cansativo, mas ainda assim é possível canalizar a energia que resta em algo positivo para você, escorpiano. Não deixe de estar junto às pessoas mais próximas.

Sagitário: informe-se antes de emitir opiniões, sagitariano. É melhor garantir informação e evitar os mal entendidos.

Capricórnio: divirta-se, mas sem gastar muito, capricorniano. O céu pede mais cuidado com os seus planos e recursos.

Aquário: use a sensibilidade aflorada para se preservar e se cuidar, aquariano. Aliás, cuide também do seu corpo e saúde.

Peixes: aproveite que a semana está chegando ao fim para planejar algo para o seu autocuidado, pisciano. O momento pede mais atenção ao seu bem-estar.

