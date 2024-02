Horóscopo: veja o que esperar para o seu signo nesta sexta, 02

Virginia Gaia 01/02/2024 - 21:43 Para compartilhar:

Chegou a Lua Minguante e o astral desta sexta-feira, dia 2, está introspectivo, profundo e afeito aos mistérios. Com o Sol aquariano avançando pelos graus deste signo que é inovador por natureza, a rainha da noite se volta para os temas íntimos, em sua fase mais profunda.

É para vencer medos e quebrar tabus? Então, vamos em frente! A Lua Minguante é o momento no qual a rainha da noite forma um ângulo reto – ou seja, com 90º – em relação ao Sol. Assim, a patrona das marés chega aos exatos 50% de iluminação, também marcando o período de menor oscilação das marés. Com as águas da Terra em calmaria, o clima geral pede para que o ser humano diminua o ritmo e elimine vícios.

Na atual Lunação, nome dado ao ciclo completo de interações entre o Sol e a Lua para dar corpo às diferentes fases lunares, a Lua Minguante acontece no transformador signo de Escorpião, o que favorece a eliminação de hábitos viciosos e padrões tóxicos. Quais sentimentos e relacionamentos você precisa mudar ou, pelo menos, jogar uma nova luz?

Para dar uma mãozinha nesse processo todo, o mental planeta Mercúrio engata um aspecto harmônico com o profundo e místico Netuno, planeta regente do inconsciente e da psicologia. E, assim, o universo parece apontar hábitos e ciclos emocionais que podem estar se repetindo. Aliás, que tal aproveitar para se livrar de companhias e pessoas que podem drenar sua energia em demasia?

Lembre-se: quando a gente deixa para trás as pessoas que não reconhecem ou acolhem os nossos sentimentos, ficamos mais leves. Porque, nessa vida, é preciso ter reciprocidade e cuidado mútuo!

Observe: com menos de 50% do corpo iluminado, a Lua Minguante chega tarde ao céu. A rainha da noite ascendeu ao Leste, depois das 23h30, podendo ser vista até o amanhecer do sábado, dia 3. Em meio à Constelação de Libra, o nosso satélite natural ficará alinhado a Zubeneschamali e Zuben Hakrabi, as estrelas Beta e Sigma, respectivamente do conjunto estelar dedicado à mítica balança celeste.

Áries: vá com calma, ariano. É hora de mudar, mas também de evitar os excessos e as decisões muito imediatistas,

Touro: procure manter a harmonia no seu cotidiano, taurino. Dê atenção às pessoas à sua volta e não deixe de compartilhar suas necessidades.

Gêmeos: esteja atento às necessidades do seu corpo, geminiano. O céu pede para você estar mais focado e, ao mesmo tempo, flexível.

Câncer: expresse a sua criatividade, canceriano. O momento pede mais atenção aos seus talentos e à sua inspiração.

Leão: mesmo que a rotina esteja corrida, não deixe de cultivar a sua intimidade, leonino. É preciso dar mais atenção às pessoas mais próximas.

Virgem: organize os seus pensamentos e evite falar demais, virginiano. É hora de usar a sensibilidade para perceber as pessoas à sua volta.

Libra: invista nas suas questões mais práticas, libriano. É hora de administrar melhor os seus recursos e cortar gastos.





Escorpião: use a sua intuição para agir de maneira discreta e assertiva, escorpiano. Você está cheio de energia, mas é preciso saber direcioná-la.

Sagitário: cuide do seu bem-estar, sagitariano. O céu pede mais atenção à sua espiritualidade e às questões psíquicas.

Capricórnio: tenha mais cuidado com as pessoas e as amizades, capricorniano. O astral pede mais sensibilidade para entender as pessoas à sua volta.

Aquário: é hora de pensar no futuro, aquariano. No entanto, é preciso ir com calma, respeitando o seu ritmo.

Peixes: cresça por meio do conhecimento que você pode adquirir com pessoas mais velhas e experientes, pisciano. É hora de você ser mais flexível e ouvir bons conselhos.

