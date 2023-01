Horóscopo: veja o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 16

Virginia Gaia 16/01/2023 - 0:29 Compartilhe

O primeiro dia útil de uma semana dominada pela Lua Minguante, em pleno espírito de transformação, acontece com o nosso satélite natural passando pelas profundas águas escorpianas. Em harmonia com o comunicativo Mercúrio, ainda em movimento retrógrado aparente, e em tensão com Urano e Vênus, a rainha da noite parece estar querendo falar mais do que a boca.





Por isso, esta segunda-feira, dia 16, clama: cuidado com as palavras! Se for para passar alguma história à limpo, que o faça com destreza e cuidado. Pois é preciso lembrar que, ainda esta semana, teremos a mudança de direção aparente de Mercúrio e também de Urano, outro planeta que está atualmente retrógrado no céu terrestre. Então, muitas situações mal resolvidas do início da semana podem ter repercussões posteriores.

Aliás, vale notar que tanto Mercúrio quanto Urano tocam no tema da comunicação. Entretanto, as retrogradações de Mercúrio acabam sendo muito mais propagandeadas do que a do seu par simbólico. E é nessa hora que percebemos como a astrologia foi sendo banalizada com o tempo. Acredite: períodos de retrogradação aparente dos diferentes planetas não eram alardeados no passado como são atualmente.

Certamente a retrogradação de Urano não faz o mesmo sucesso, ao menos na astrologia mais popularizada depois da internet e das redes sociais, que a de Mercúrio. Isso acontece provavelmente pelo fato de que Mercúrio fica retrógrado – e, depois, direto novamente – com maior frequência: em média três vezes ao ano. Urano o faz muito menos, mudando de direção – para ficar retrógrado ou direto – cerca de duas vezes ao ano, já que seus períodos de retrogradação têm duração muito maior, estendendo-se por meses.





É por esse motivo também que devemos tomar cuidado com interpretações simbólicas que atribuam significados trágicos às retrogradações dos planetas pelo céu aqui na Terra. Até porque não podemos ignorar o fato de que a própria mudança de direção é aparente, ou seja, ela é vista aqui da Terra, mas não está de fato acontecendo na órbita do planeta em volta do Sol.

Dito isso, fica então o recado para que saibamos dialogar com todas as pessoas. É para ser sincero, direto e claro, sem ser bruto. E também para ser simpático sem precisar ser fútil. Não tem assunto para puxar com alguém? Tudo bem, pode começar falando do tempo. Só não esqueça que falar sobre o tempo… o tempo todo…. cansa!

Então, conecte-se com o céu e com o universo à sua volta de modo escorpiano. Seja profundamente intenso, mas não faça nada sem, antes, analisar bem o território!

Observe: a Lua Minguante chega tarde ao céu, ascendendo ao Leste somente depois da 1h, já na madrugada da terça-feira, dia 17, ficando visível até ser ofuscada pelo Sol nascente. Com cerca de 30% de iluminação, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Libra, alinhada a Agena, a estrela Beta da Constelação do Centauro, e também a Unukalhai, a estrela Alfa da Constelação de Serpens.

Áries: esteja aberto aos diálogos transformadores e profundos, ariano. Não tenha medo de dividir suas angústias com quem está perto de você.

Touro: atue em parceria, taurino. Mas tenha cuidado: lembre-se de que é preciso dividir as coisas em equilíbrio e igualdade.

Gêmeos: esteja atento ao seu dia a dia, geminiano. Não se pode ignorar o cotidiano e as questões mais básicas, mesmo que os seus planos sejam ambiciosos.

Câncer: seja intenso, mas tenha cuidado para não se desgastar, canceriano. É hora de também saber usar seu poder pessoal de maneira sábia.

Leão: preste mais atenção no entorno, leonino. É preciso respeitar o seu ritmo, também preservando a sua intimidade.

Virgem: com a mente agitada, você precisa ter mais foco, virginiano. Evite falar ou fazer demais, desperdiçando energia.

Libra: saiba o que é prioridade e concentre os seus esforços naquilo que vale realmente a pena, libriano. É hora de economizar recursos, tempo e até dinheiro.

Escorpião: use bem a sua intuição, escorpiano. É fundamental que você saiba aplicar a sua sabedoria da melhor maneira.

Sagitário: procure começar a semana preservando a sua saúde, sagitariano. Durma bem e preste atenção nos seus sonhos.

Capricórnio: é hora de estar com as pessoas certas, capricorniano. Não dê ouvidos a quem fala demais sobre os outros.

Aquário: pense de maneira estratégica e exerça a sua liderança de maneira sábia, aquariano. É hora de buscar reconhecimentos e assumir responsabilidades.

Peixes: seja flexível e aprenda com as pessoas, pisciano. Você precisa estar aberto ao que as pessoas mais experientes têm a ensinar.





