Horóscopo: veja as previsões para todos os signos nesta terça, dia 23

Qual o seu compromisso mais fundamental na vida? E quais pessoas têm lugar cativo nela, chova ou faça Sol, doa a quem doer? Nesta terça-feira, dia 23, o astral evoca alianças mais sólidas e parcerias mais firmes. Pois, afinal, não existe nada mais importante na vida que poder contar com o apoio de quem se gosta e se quer ao lado.

Com a Lua Crescente já quase completamente iluminada, passando pelo emocional signo de Câncer, o planeta Vênus ingressa no exigente e planejador signo de Capricórnio. Opostos no céu, a patrona das emoções e o regente dos relacionamentos parecem querer disputar o espaço para entrega afetiva com a necessidade de se assumir compromissos nos relacionamentos.

Sob esse contexto astrológico que também a espontaneidade do Sol de mãos dadas com o planeta patrono da sexualidade, Plutão, no inovador signo de Aquário, o astral parece querer jogar luz a um dos temas mais complexos da vida em sociedade: o casamento. Desde que o ser humano passou à vida sedentária, sofisticando seu modo de organizar os laços que unem pessoas, os mais variados modelos de relacionamento já foram experimentados.

Da monogamia absoluta e restritiva, dentro do padrão heteronormativo, às mais amplas a abertas possibilidades de relações abertas e arranjos em termos de orientação sexual, é preciso lembrar dois pontos essenciais. O primeiro é que o amor nem sempre precisa de rótulos. E o segundo é que ninguém gosta de ser enganado ou passado para trás. Diante disso, fica a pergunta no ar: qual modelo de relacionamento combina com as suas crenças?

O que não vale é entrar em uma relação que ocupa um determinado lugar na sociedade, mas não encontra eco na intimidade. Por outro lado, ser amado e desejado na penumbra pode trazer a sensação de que há algo a esconder, e o amor combina com alegria manifesta e declarada. Com isso, é fundamental lembrar que toda relação precisa ser discutida e que isso não necessariamente precisa ganhar o tom de “DR”.

Tem algo a falar ou a declarar? Tem algum sentimento aí engasgado? Pois é, o astral pede mais diálogo, sinceridade e compromisso. Então, lembre-se, é como o dito popular: o combinado não sai caro!

Observe: quase completamente iluminada, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol, cruzando praticamente todo o céu, de Leste a Oeste, até pouco depois das 4h da manhã da quarta-feira, dia 24. Em meio à Constelação de Gêmeos, a rainha da noite ficará alinhada a Sirius, a estrela Alfa da Constelação do Cão Maior, e também a Canopus, a estrela Alfa da Constelação de Carina (“A Quilha”).

Áries: esteja bem com você mesmo, ariano. É importante estar atento à qualidade das suas relações mais íntimas, o que inclui a família.

Touro: use a boa comunicação para estabelecer compromissos, taurino. Aproveite o momento para selar acordos e fazer contatos profissionais.

Gêmeos: é hora de manter o foco e pensar na direção dos seus recursos, geminiano. É preciso cuidar de você, mas sem exagerar nos gastos.

Câncer: use a intuição a seu favor, canceriano. É hora de demonstrar as suas qualidades e a sua capacidade de ser você mesmo.

Leão: procure perceber melhor os ambientes por onde você circula, leonino. É importante evitar pessoas e situações que drenem a sua energia.

Virgem: busque as boas amizades e as companhias que ajudam você a crescer, virginiano. É preciso investir nas pessoas que incentivam seus sonhos.





Libra: direcione bem as suas ambições, libriano. O céu pede para você saber onde quer chegar, planejando os seus passos.

Escorpião: busque conhecimento e seja flexível ao ouvir os outros, escorpiano. É preciso entender a natureza das coisas antes de criticá-la.

Sagitário: o céu promete profundidade para você, sagitariano. É importante estar aberto às revisões de todos os tipos.

Capricórnio: preste atenção em quem sabe honrar compromissos, mas evite cobrar demais, capricorniano. O céu pede mais compaixão.

Aquário: invista em um dia mais saudável, aquariano. É importante que você tenha energia suficiente para dedicar às diferentes demandas cotidianas.

Peixes: o astral favorece a sedução e também o seu poder de persuasão, pisciano. Aproveite para fazer as coisas acontecerem do seu jeito.

