Horóscopo: veja as previsões para todos os signos nesta terça, dia 16

Virginia Gaia 15/01/2024 - 22:24 Para compartilhar:

A terça-feira amanhece com pressa, agitada e ansiosa! Neste segundo dia útil da semana, dia 16, o astral parece querer engolir o mundo sem dar muito espaço para adiamentos e enrolações. Aliás, o céu quer tudo agora, com a intensidade máxima e, de preferência, com muita, mas muita, profundidade!

Preparado para mergulhar em si mesmo e partir para a ação? Só não vale prometer e depois não fazer! Isso tudo acontece por conta do ingresso da Lua Nova – já quase Lua Crescente – no pioneiro signo de Áries ao mesmo tempo em que o Sol capricorniano está cada vez mais próximo do extremista Plutão. Com tanta força para fazer e transformar, é preciso somente tomar cuidado com a tendência ao radicalismo.

Contudo, excluindo-se as pontas que conduzem ao exagero, é sempre válido lembrar que a vida precisa de emoção. E para isso não existe nada melhor que um belo chacoalhão. Quem não gosta de algo que faça o tempo parar? Seja uma nova paixão, uma nova experiência de vida ou simplesmente o acesso a um novo conhecimento ou espaço de convivência, é preciso abrir o coração para sentir com toda a intensidade.

É também para ir mais fundo nos assuntos que podem parecer simples, mas é porque estão sendo explorados apenas pela beiradinha. Ou colocar mais ênfase nos temas que deem a impressão de resolvidos, mas estão apenas começando a mostrar suas nuances mais complexas. De qualquer forma, é como se o astral soasse como um lembrete de que é preciso amar como se não houvesse amanhã.

Pois se tem uma coisa que é certa é o fato de que o passado ninguém muda e o presente passa em um estalar de dedos. E o futuro? Bem, o saudoso Cazuza dizia sabiamente que o futuro é duvidoso. Mas, se você, assim como ele, já começar a ver grana e ver dor – como na letra da música – pode estar apenas sofrendo por antecipação.

Jogue-se! O astral quer mais entrega e menos mimimi!

Observe: aproximando-se dos 40% de iluminação, a Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol, podendo ser vista até cerca de 23h. Nas dependências da Constelação de Peixes e gradualmente se aproximando do planeta Júpiter, na Constelação de Áries, o nosso satélite natural estará também na mesma longitude de Alderamin, a estrela Alfa da Constelação de Cepheus. Por estar muito próxima ao Polo Celeste Norte, esse conjunto estelar é de difícil visualização para quem está no Hemisfério Sul.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: use a intuição para fazer as coisas do seu jeito, ariano. Só cuidado com a possibilidade de querer dominar tudo ao mesmo tempo.

Touro: vá com calma, taurino. É preciso refrescar a mente e o espírito para poder tomar as melhores decisões, ainda que seguindo o coração.

Gêmeos: esteja entre amigos e pares que pensam como você, geminiano. O astral pede mais espontaneidade e simplicidade.

Câncer: planeje-se para fazer com mais consistência, canceriano. É preciso ter iniciativa, mas não perder de vista os seus objetivos.

Leão: encontre um assunto para mergulhar fundo, leonino. Você está passional e cheio de profundidade.

Virgem: o céu está profundo e cheio de oportunidades para virar páginas, virginiano. Vá com calma e de maneira consciente.





Libra: é hora de estabelecer boas parcerias, libriano. Preste atenção nas pessoas que pensam como você.

Escorpião: dê atenção à rotina e seja mais produtivo no trabalho, escorpiano. É preciso avançar com os seus projetos e demandas cotidianas.

Sagitário: seja criativo, sagitariano. O astral pede mais originalidade e inventividade para resolver as coisas do seu jeito.

Capricórnio: é preciso olhar para dentro e entender as suas questões mais profundas, capricorniano. Não tenha medo de temas tabu.

Aquário: esteja aberto a novas ideias, aquariano. É hora de conversar com as pessoas e buscar opiniões variadas.

Peixes: organize o seu tempo e os seus recursos pessoais para chegar aos seus objetivos, pisciano. É hora de eleger prioridades e seguir em frente.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias