Horóscopo: veja as previsões para todos os signos nesta sexta-feira, dia 17

O último dia útil da semana que teve um intervalinho no meio chega com ares oníricos. Nesta sexta-feira, dia 17, o astral quer sonhar e dar espaço para um pouco de romantismo, mesmo em meio à vida tão dura e cheia de responsabilidade. Então, que tal respeitar um pouco mais o ritmo das coisas ou ao menos tentar priorizar a saúde?

No céu, a Lua Nova avança mais capricorniana e workaholic do que nunca, mas mesmo assim não resiste a um flerte rápido com Netuno, em Peixes. O ângulo formado entre esses dois astros mede 60°, o que recebe o nome de sextil, na astrologia. Sob essa geometria, é como se esses dois astros engatassem uma conversa amistosa, ainda que suas naturezas estejam bem diferentes. Dessa maneira, o clima permite convidar as sutilezas típicas do sensível Netuno para nutrir um pouco da comprometida e realista Lua em Capricórnio.

Esse frutífero diálogo embala outra harmonia celeste, ainda mais abrangente e que tem o poder de incentivar sonhos e premonições profundas, pois também envolve Netuno e seu simbolismo cheio de magia. Trata-se do trígono – que, na astrologia, é dado por um ângulo de 120° – entre este gigante gasoso, que rege os oceanos do inconsciente, e com a dupla formada pelo Sol e também por Marte, ambos no signo de Escorpião. Dessa maneira, o astral faz um convite coletivo aos devaneios mais profundos.

Só é preciso tomar cuidado com possíveis excessos. Sim, porque tudo que envolve Netuno também abrange o que não tem limites. Afinal, na mitologia, esse deus que carrega o tridente – e que, entre os gregos, era chamado de Poseidon – é aquele cujo poder é tão grande quanto a extensão das águas na superfície terrestre. Dessa maneira, percebe-se como os conceitos de magia, poder e inconsciente aparecem difusos e misturados desde a Antiguidade.

Assim, a dica fundamental é: cuidado com a possibilidade de exaustão! É para se cuidar, mergulhar nas questões mais íntimas e até provar de prazeres extremos. Contudo, sem perder de vista o fato de que o fantástico mundo netuniano dos mares, quando entra em ressaca, é difícil de ser contigo e pode assustar. Então, procure dormir bem, beber bastante água e divertir-se de forma saudável. Pois ninguém quer uma ressaca de verdade, seja ela moral ou alcoólica!

Observe: chegando aos quase 30% de iluminação, a Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol, ficando visível até quase às 23h, quando passará do horizonte visível. Nas dependências da Constelação de Sagitário, a rainha da noite estará também alinhada a Sulafat, a estrela Gama da boreal Constelação da Lira.

Áries: planeje-se, ariano. É hora de sonhar com o futuro, já pensando na melhor forma de colocar tudo em prática.

Touro: invista no conhecimento e também no autoconhecimento, taurino. É fundamental que você esteja aberto a novos aprendizados.

Gêmeos: tome decisões, mas evite radicalismos, geminiano. É preciso saber compartilhar suas necessidades com os outros.

Câncer: ouça para ser ouvido, canceriano. O céu pede para você estabelecer trocas produtivas e cheias de reciprocidade.

Leão: cuide da rotina e da saúde para evitar imprevistos, leonino. É hora de respeitar o seu ritmo e fazer as coisas de maneira confortável.

Virgem: seja criativo, virginiano. É hora de organizar as coisas do seu jeito, sabendo improvisar e com bom humor.

Libra: seja mais discreto, libriano. É hora de cultivar a harmonia interna, estando com as pessoas mais próximas.





Escorpião: cuidado com a vontade de fazer tudo ao mesmo tempo, escorpiano. É importante saber manter a mente focada.

Sagitário: seja econômico e administre bem os seus recursos, sagitariano. E isso envolve também uma boa gestão de tempo.

Capricórnio: priorize as suas necessidades sem precisar passar por cima dos outros, capricorniano. É hora de você buscar o que tem valor sem se desgastar.

Aquário: procure manter o sono em dia e evite desgastes energéticos à toa, aquariano. Você precisa cuidar do seu bem-estar em um nível amplo.

Peixes: evite o excesso de exposição, pisciano. Aproveite o seu carisma em alta para cercar-se de pessoas que agreguem à sua vida.

