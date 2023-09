Horóscopo: veja as previsões para todos os signos nesta segunda, dia 4

Nesta segunda-feira, dia 4, a Lua Cheia tem encontro marcado com o brilhante Júpiter, bem no dia em que o gigante gasoso dá início ao seu ciclo de retrogradação aparente no céu . Dessa forma, a patrona das marés e regente astrológica das emoções leva toda a sua magia para iluminar o planeta que é visto como pai sábio desde os primórdios da civilização.

No território zodiacal que pertence ao signo de Touro e em meio às dependências da Constelação de Áries, essa dupla poderosa estará em conjunção, unindo sua beleza e seus mistérios. À noite, quando a Lua apontar no horizonte Leste, ela estará bem próxima de Júpiter e, se o tempo ajudar e não houver muita poluição luminosa, será possível visualizar essa dupla de astros tão cheios de significado para os amantes do céu estrelado.

Na antiga Suméria, o berço da civilização, os registros arqueológicos em escrita cuneiforme apontam que Júpiter fora atribuído inicialmente ao deus Enlil, o responsável pela divisão entre o céu e a Terra. Posteriormente, o culto a Enlil migrou gradativamente para o de Marduk, o maioral dos deuses, e da mesma maneira o gigante gasoso também teve sua atribuição divina alterada. Já entre os povos germânicos, Júpiter foi associado a Thor, o poderoso deus famoso por seu martelo invencível. Entre os gregos, o maioral dos planetas é Zeus, deus supremo do Monte Olimpo, equivalente ao deus que dá nome ao planeta, entre os romanos.

Diferentemente de Vênus – cujo brilho aparente na esfera celeste até supera o do gigante gasoso, mas só pode ser visto por poucas horas, antes do amanhecer ou depois do ocaso solar -, Júpiter é o planeta mais brilhante a cruzar o céu, de Leste a Oeste, ao longo da madrugada. Assim, foi logo associado à ideia de liderança, servindo também de referencial para medir ciclos de tempo e prever mudanças. Dessa forma, Júpiter tornou-se o patrono da expansão, da fé, da generosidade e da sabedoria, como um grande pai celestial, rei absoluto entre os planetas.

E, como tudo no universo e, especialmente, aqui na Terra, parece se conectar através do tempo, eis que a ciência também pôde comprovar o gigantismo jupteriano. Dadas a suas dimensões extraordinárias, a massa de Júpiter representa cerca de duas vezes e meia a soma das massas de todos os demais planetas do Sistema Solar. Por isso, sua influência gravitacional é fundamental para a vida, uma vez que ele protege a Terra de choques com asteroides e outros corpos celestes. Além disso, dado o hidrogênio metálico em seu núcleo, esse fascinante planeta produz tamanha quantidade de energia que é capaz de gerar um potente campo magnético, resultado do fato de esse material ser um forte condutor elétrico.

Por isso, mesmo entre os mais céticos e críticos em relação à astrologia, vale lembrar: só estamos aqui para poder observar a beleza da vida, em grande parte, por causa desse pai simbólico. E tudo isso, certamente, merece um olhar sensível em relação ao seu significado.

Observe: com aproximadamente 70% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste por volta das 23h, podendo depois ser vista até o amanhecer. Em meio à Constelação de Áries e bem próxima ao planeta Júpiter, a rainha da noite também estará na mesma longitude de Rana, a estrela Delta da Constelação de Eridanus.

Áries: mantenha os pés no chão, ariano. O momento pede para você ter foco e investir o seu tempo no realmente valer a pena.

Touro: você está com o magnetismo pessoal em alta, taurino. Aproveite o momento para dar aquela reforçada na autoestima.

Gêmeos: procure começar a semana com o nível de energia elevado, geminiano. É importante preservar o seu sono e dar atenção ao seu bem-estar em um sentido amplo.

Câncer: pense no futuro, mas não deixe de viver o presente, canceriano. O céu pede para você estar mais próximo das pessoas que você gosta.

Leão: invista na sua carreira e faça contatos poderosos, leonino. É hora de pavimentar o caminho para obter o reconhecimento que você merece.

Virgem: esteja aberto a novos aprendizados, virginiano. É preciso ser flexível com as ideias, ouvindo diferentes opiniões.





Libra: saiba discernir quem merece estar na sua intimidade e quem não, libriano. O astral está profundo e evoca a seletividade.

Escorpião: seja sincero, escorpiano. É importante falar o que você pensa, mas sem pecar por ser bruto.

Sagitário: invista na qualidade da sua rotina, sagitariano. É fundamental ter prazer no dia a dia, sem abrir mão da saúde.

Capricórnio: cuide de você, capricorniano. É preciso demonstrar os seus talentos, aproveitando também o dia para manter o bom humor.

Aquário: pratique a empatia no ambiente familiar, aquariano. É importante saber ouvir e ser ouvido na mesma proporção.

Peixes: perceba o entorno antes de falar sobre o que não sabe, pisciano. É preciso comunicar-se utilizando a intuição a seu favor.

