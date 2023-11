Horóscopo: veja as previsões para todos os signos nesta quarta-feira, dia 15

Virginia Gaia 14/11/2023 - 21:14 Para compartilhar:

Em pleno dia da Proclamação da República, no Brasil, o astral quer falar de política! Mas a dança celeste requer mais diplomacia e diálogo e menos ações bruscas ou medidas autoritárias. Então, é hora de abraçar os amigos e dialogar com os inimigos, buscando um caminho viável para ambos ou, pelo menos, para a maioria.

Nesta quarta-feira, dia 15, o comunicativo planeta Mercúrio chega ao ponto exato do céu onde formará um aspecto harmônico com o diplomático Vênus. Dessa maneira, o céu parece dar uma mãozinha para as conversas que envolvam discussões produtivas sobre crenças e valores pessoais e como tudo isso toca quem está ao lado. Assim, é para ter mais conversas amigáveis do que confrontos, ainda que a vontade de discutir antagonismos esteja presente, já que o Sol escorpiano ainda segue de mãos dadas ao guerreiro Marte e oposto a Urano.

Nesse contexto, a Lua Nova avança pelo signo de Sagitário, o território zodiacal dedicado ao aprendizado, às conquistas feitas com base em grandes ideais e à expansão em um sentido amplo: da pessoal à territorial e feita em nome de países e culturas inteiras. Por isso, com tantos conflitos acontecendo em solo terrestre, é preciso ter sabedoria. Pois jamais devemos perder de vista que o arqueiro representado na Constelação de Sagitário aponta sua flecha estando cego em função da nebulosa que está em frente ao seu rosto. Chamada, na Antiguidade, de Facies, esse fascinante objeto astronômico recebeu posteriormente a designação de Messier 22 (ou M22).

E é assim que as estrelas ensinam, em sua linguagem simbólica atribuída pelos humanos, que é preciso ter cautela quando se avança nutrido por crenças muito arraigadas. E que o maior pecado é seguir sem questionar. Mas, para contrabalançar tudo isso, tem o flerte entre Mercúrio e Vênus que, aliás, também ajuda quem precisa discutir a relação, seja ela de que natureza for.

Então, converse, exponha, concilie. Seja político e diplomático, até nas relações mais íntimas. Conquistar o mundo exige, antes de qualquer coisa, tocar corações e mentes com palavras que enchem o coração para fazer a alma transbordar!

Observe: ainda com menos de 10% do corpo iluminado, a Lua Nova ficará visível por pouco tempo, depois do pôr do Sol e até por volta das 21h, próxima ao horizonte Oeste. Em meio à Constelação de Serpentário, a rainha da noite estará praticamente ao lado do Aglomerado da Borboleta (Messier 6 ou M6), localizado próximo à cauda do mítico aracnídeo celeste.

Áries: expanda sua visão e evite dogmatismos, ariano. É hora de crescer com a experiência, mas sem preconceitos.

Touro: o astral tem um toque sexy para você, taurino. É hora de você seduzir nas sutilezas e com base na inteligência.

Gêmeos: inspire-se nas boas conversas e deixe o papo fluir, geminiano. É hora de cultivar boas relações.

Câncer: aproveite a pausa semanal para cuidar um pouco de você, canceriano. É preciso dar atenção à saúde.

Leão: curta o dia ao máximo, leonino. Só tenha cuidado com possíveis excessos e exageros por conta da empolgação.

Virgem: curta mais a sua intimidade, virginiano. É hora de dar valor para as pessoas mais próximas.

Libra: comunique-se com clareza, libriano. Aliás, invista também nas atividades intelectuais, que estão bem favorecidas.





Escorpião: seja produtivo e assertivo em relação aos seus recursos, escorpiano. É importante que você saiba o que é prioridade.

Sagitário: cuide do seu corpo e dê aquela elevada na autoestima, sagitariano. Só não vale criticar em demasia.

Capricórnio: procure descansar um pouco a mente e o espírito, capricorniano. É hora de cuidar também da sua espiritualidade.

Aquário: esteja em boa companhia, aquariano. O céu pede mais atenção aos amigos e pessoas mais próximas.

Peixes: aproveite o intervalo semanal para descansar a mente e se planejar para o que está por vir, pisciano. O momento pede visão de futuro.

