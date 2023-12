Horóscopo: veja as previsões para todos os signos nesta quarta, dia 27

Virginia Gaia 26/12/2023 - 22:23 Para compartilhar:

Como estão as suas emoções neste fim de ano? Bem, se você estiver aberto a intensidade, o céu também parece ferver! Nesta quarta-feira, dia 27, a contagem regressiva para a virada de ano ganha contornos mais fortes. Aliás, se você quer arriscar algo, o céu parece realmente dar um empurrãozinho para os medrosos de plantão.

Com a Lua Cheia brilhando domiciliada no emocional signo de Câncer, o planeta mensageiro dos deuses, Mercúrio, chega a uma conjunção exata com o guerreiro planeta Marte, com ambos avançando pelo ousado signo de Sagitário. Para ajudar nas revisões de ideias, o pequeno planeta rochoso que está mais próximo ao Sol segue em movimento retrógrado aparente, o que torna sua ação difusa ao passo em que dá uma mãozinha às mudanças de visão.

Com esse encontro celeste acontecendo nas dependências do idealista e ideológico signo de Sagitário, vale abrir espaço para novas experiências e visões de mundo. Qual foi a última vez que você tentou algo novo? Aliás, que tal experimentar algo que você já ficou tentado em outros momentos, mas achou que ainda não era hora?

Isso vale para tudo, abraçando das incursões intelectuais aos padrões de relacionamento. Até porque o Sol, nosso astro-rei, também engata um nobre e harmônico trígono – um ângulo de 120°, na metafísica astrológica – com o maioral Júpiter. Então, não será por falta de incentivo celeste que aquele passo mais assertivo deixa de acontecer neste miolo de semana.

A propósito, se tem alguém que você deixou para trás ao longo do ano e acha que vale dar uma chance antes de terminar 2023, a hora é agora! O céu ajuda quem quer atacar com o famoso “oi, sumido(a)!”. Ah, mas vale também lembrar que não adianta insistir em quem não faz mais sentido ou nunca está disponível, tá? Porque de gente complicada, o mundo já está farto!

Observe: com o corpo ainda praticamente todo iluminado, a Lua Cheia brilhará no céu por quase toda a noite, ascendendo ao Leste pouco depois do pôr do Sol e, depois, ficando visível até o amanhecer da quinta-feira, dia 28. Em meio à Constelação de Gêmeos, a rainha da noite também ficará alinhada a Muliphein, a estrela Gama da Constelação do Cão Maior.

Áries: é importante estar confortável com você mesmo, ariano. Expresse suas emoções junto às pessoas mais íntimas, só tomando cuidado com as palavras.

Touro: é hora de ser empático e ouvir mais para poder também ser mais ouvido, taurino. Tenha cuidado com apegos de todos os tipos.

Gêmeos: esteja atento aos seus recursos e evite contar com aquilo que pode ainda não estar muito certo, geminiano. É preciso pensar nos seus passos de maneira sistemática.

Câncer: você está inspirado, canceriano. Então, não deixe de prestar atenção no que o seu coração diz.

Leão: é hora de cuidar de você e até de pegar leve com a rotina, leonino. Procure manter a mente serena.

Virgem: dê atenção para as pessoas certas, virginiano. Evite quem cobra em demasia sem, no entanto, ser recíproco.

Libra: é importante tomar atitude e se posicionar, libriano. Só vale evitar acabar sendo rude demais.





Escorpião: é hora de ampliar horizontes, escorpiano. Esteja aberto a novos aprendizados, buscando sempre ouvir pessoas mais experientes.

Sagitário: ilumine seus medos e vença suas limitações, sagitariano. O astral ajuda você a fazer algo novo.

Capricórnio: é importante valorizar as pessoas que agem em parceria de verdade, capricorniano. O momento pede mais equilíbrio.

Aquário: faça coisas simples, mas que ajude você a descansar o corpo e a mente, aquariano. O céu pede mais atenção às suas necessidades.

Peixes: invista em tudo o que possa ajudar você na sua autoconfiança, pisciano. O céu pede um reforço na sua autoestima.

