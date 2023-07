Horóscopo: veja as previsões para todos os signos na semana de 24 a 30 de julho

Que tal uma força capaz de fazer tudo acontecer à sua volta de uma maneira mais fluida e em direção à sua essência pessoal? Nesta última semana de julho, o céu está como um convite às ações que coloquem em prática o que tem de mais natural em cada indivíduo.

Isso tudo acontece sob a influência da Lua Crescente que chega a partir da terça-feira, dia 25. Dando corpo aos temas abertos com a Lua Nova canceriana da última segunda-feira, dia 17, a rainha da noite ganhará mais iluminação do Sol. O astro-rei, por sua vez, desde o último sábado, dia 22, e até o próximo dia 23 de agosto, avançará pelos domínios zodiacais do signo de Leão, onde se sente em casa. Com essa dança celeste, o astral promete trazer à luz as emoções mais profundas, facilitando a ação mais consciente e prática em direção à realização pessoal.

E vale lembrar que esta Lua Crescente também dá corpo ao ciclo iniciado com a Lua Nova que ocorreu alinhada ao ponto onde temos, no zodíaco, Pollux, a estrela Beta que marca a cabeça do irmão imortal de Castor, os míticos gêmeos que batizam a Constelação de Gêmeos. Enfatizando a importância da boa comunicação para tudo na vida – com especial foco para as relações humanas – o céu então pede mais diálogo e menos julgamento. Até porque, vale lembrar, o planeta Vênus, patrono das alianças e parcerias, segue em meio ao seu ciclo de movimento retrógrado aparente no céu. Dessa forma, ficam favorecidos o retorno de pessoas do passado e a ressignificação das relações presentes.

No entanto, é também importante deixar para trás as discussões infrutíferas, já que o planeta Mercúrio, regente da comunicação e mensageiro dos deuses, ingressa no prático signo de Virgem, na próxima sexta-feira, dia 28. Por isso, é bom evitar discutir a relação se isso não servir para algo que possa realmente fazer a diferença na expressão prática dos afetos.

Afinal, com o Sol avançando em Leão e também o planeta Vênus resgatando o passado nos domínios zodiacais leoninos, o céu prova que amor de verdade combina com naturalidade!

Uma semana com muito brilho para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 24 a 30 de julho de 2023.

Áries

Faça tudo com foco e de maneira bem organizada, ariano. O céu ajuda você a resolver algumas questões de maneira bem profunda e definitiva, então calcule bem os seus passos.

Touro

É hora de conversar mais e ouvir os outros antes de julgar, taurino. É preciso ter mais atenção às necessidades dos outros, evitando ações radicais e impensadas na hora de resolver conflitos.

Gêmeos

Concentre-se, geminiano. O céu promete uma semana agitada e muito voltada ao trabalho. Por isso, é preciso ser prático e fazer o que precisa ser feito, sem enrolação.





Câncer

Você está sedutor, canceriano. Aproveite o momento também de bom poder de persuasão para demonstrar os seus talentos. Invista na criatividade e honre os seus valores.

Leão

O Sol avança pelo seu signo e você está em pique de revisão, leonino. Aproveite a semana para cuidar mais da sua intimidade, dando valor às relações mais próximas e também à família.

Virgem

A semana pede mais praticidade, virginiano. A sua mente está cheia de ideias, mas você deve buscar uma maneira de fazer tudo isso ser bastante útil e produtivo.

Libra

É hora de organizar a sua vida material, o seu tempo e os seus recursos, libriano. Procure manter a mente concentrada no que realmente vale a pena e não deixe de lado a organização das finanças.

Escorpião

É hora de usar a intuição e seguir os seus instintos, escorpiano. O céu pede para você pensar no futuro, sendo mais pragmático com as suas ações. Cuide também mais de você e do seu corpo.

Sagitário

O momento traz bons insights para você, sagitariano. Procure manter a mente bem descansada, dormindo o suficiente ao longo da semana. Preste atenção nos seus sonhos e conecte-se à sua espiritualidade.





Capricórnio

Esteja com as pessoas certas para evitar as companhias que não agregam a você, capricorniano. É importante saber onde você quer chegar, evitando perder tempo com companhias infrutíferas.

Aquário

Pense na sua carreira e não fuja às responsabilidades, aquariano. O astral pode trazer dias um pouco ansiosos, mas ainda assim o céu ajuda você a construir o seu futuro, desde que com estrutura.

Peixes

Esteja aberto às novidades e ao aprendizado, pisciano. É preciso valorizar as pessoas que entram na sua vida, admitindo novas visões e opiniões para que você possa viver algo novo.

