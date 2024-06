Horóscopo: veja as previsões para o seu signo nesta terça, dia 18

Virginia Gaia 17/06/2024 - 20:32 Para compartilhar:

Se é para entrar na água, então jogue-se de cabeça! É assim que o céu está nesta terça-feira, dia 18. Depois de a semana dar espaço, em plena segunda-feira, para que o clima canceriano comece a inundar o astral, o segundo dia útil torna tudo isso mais borbulhante. Então, vale vestir o colete salva-vidas e não ter medo de remar!

Com a Lua Crescente avançando pelo signo de Escorpião, a rainha da noite engata um auspicioso trígono com o poderoso e transformador Saturno, que atualmente cumpre a sua temporada nas águas mutáveis do signo de Peixes. Assim, é como se o universo pedisse que cada indivíduo revisitasse a sua capacidade de sentir e lidar com padrões emocionais para projetar o futuro de maneira mais consistente.

Por isso, vale repetir aquela máxima fundamental: conheça-te a ti mesmo! Pois é consciente das suas reais limitações que o ser humano consegue manifestar ainda melhor os seus talentos. E isso tudo perpassa pela capacidade de lidar com as pessoas, falando o que precisa ser dito, mas sem jamais perder a ternura. Que tal então colocar as cartas na mesa, mas de maneira leve?

Muitas vezes, ser enfático não invalida o princípio de ser empático. Nem estabelecer limites precisa tornar inacessível o coração. Até porque Mercúrio e Vênus, juntinhos no signo de Câncer, estão pavimentando os caminhos para as boas parcerias: aquelas estabelecidas com clareza na comunicação, mas que respeitam a complexidade dos sentimentos.

E o melhor de tudo isso é que, sob os domínios escorpianos, dá para tocar até naqueles temas tabu, com precisão cirúrgica, para fazer a cura emergir das profundezas. Então, diante desse contexto, só não vale ser raso ou resistir às transformações. Porque, se tudo muda o tempo todo, é porque há sempre a possibilidade de mudar para melhor!

Observe: com mais de 90% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do ocaso solar. Cruzando boa parte do céu, em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Libra, ficando visível até quase às 4h30 da manhã da quarta-feira, dia 19. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural ficará também alinhado a Unukalhai, a estrela Alfa da Constelação de Serpens (”A Serpente”).

Áries: não tenha medo das mudanças, ariano. É fundamental que você esteja aberto ao novo, vencendo medos e preconceitos.

Touro: é hora de se posicionar, mas sem pegar pesado com as pessoas, taurino. Cuidado com a impulsividade.

Gêmeos: organize a sua rotina, geminiano. O céu pede mais atenção ao seu dia a dia, inclusive, no que tange a sua alimentação.

Câncer: expresse-se, canceriano. É preciso agir com mais naturalidade, estando também aberto a possíveis adaptações.

Leão: cuide da sua casa e dos assuntos domésticos, leonino. É preciso estar confortável até nas questões mais sutis.

Virgem: fale o que pensa, mas evite o excesso de exposição, virginiano. É preciso ser pontual com as palavras.

Libra: cuide das suas finanças e recursos, libriano. É hora de você ter mais foco e seguir em frente com passos firmes.

Escorpião: você está cheio de energia para você, escorpiano. O astral pede para que você aplique isso de maneira produtiva.

Sagitário: procure dormir bem para manter a mente descansada, sagitariano. É importante manter o sono em dia e preservar a sua saúde mental.

Capricórnio: esteja com as companhias certas, capricorniano. É hora de você se cercar de quem acrescenta para o seu futuro.

Aquário: planeje no longo prazo, aquariano. É preciso fazer as coisas com mais disciplina para chegar mais longe nos seus sonhos.

Peixes: é hora de expandir horizontes, pisciano. Esteja aberto a novas ideias e reconsidere algumas das suas crenças.