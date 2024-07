Horóscopo: veja as previsões para o seu signo nesta segunda-feira, dia 1º

Virginia Gaia 30/06/2024 - 23:22 Para compartilhar:

O primeiro dia útil de julho chega pisando firme! Se é para entrar no segundo semestre de cabeça, então que seja em grande estilo. Nesta segunda-feira, dia 1º de julho, o céu inspira as decisões bem pensadas e as ações ponderadas. Mas, engana-se quem acha que isso pode significar indecisão.

Ainda que tudo precise de mais solidez, o céu inspira a ação prática, especialmente nos temas com potencial para conduzir às resoluções mais confortáveis para todos os envolvidos. Com a Lua Minguante avançando pelo signo de Touro, a rainha da noite começa o dia abraçada ao guerreiro Marte. Embora os encontros entre a Lua e o planeta vermelho carreguem o simbolismo da ansiedade, como ambos estão atualmente nos sólidos territórios taurinos, o resultado disso é a elevação da vontade de resolver pendências em definitivo.

Até porque não podemos esquecer que a Lua Minguante deste início de semana prepara o astral para a Lua Nova poderosa, que acontece na próxima sexta-feira, dia 5. Então, vale aproveitar esse final de Lua Minguante para passar histórias a limpo, resolver pendências e até fazer planos, desde que os obstáculos mentais para a sua realização estejam sendo devidamente enfrentados.

Afinal, quem não tem medo de nada? Amedrontar-se diante de novas possibilidades é algo natural e inerente à condição humana. Em nossa evolução, tivemos que desenvolver mecanismos sofisticados de sobrevivência, o que tornou a detecção antecipada de ameaças uma vantagem evolutiva fundamental. Contudo, há muitos momentos em que se pode ver como algo ameaçador o que, na verdade, é uma oportunidade para novas e produtivas experiências de vida.

Então, ainda mais que Saturno avança a passos largos pelo período no qual parece caminhar na direção oposta à habitual no céu , aproveite o dia para revistar aquelas ideias que, por algum motivo, ainda precisam ser ajustadas. Às vezes, o caminho parece complicado, mas os obstáculos são mais mentais e emocionais do que propriamente práticos.

Observe: com menos de 20% de iluminação, a Lua Minguante ascende ao Leste tarde de madrugada, ficando visível ainda na porção oriental do céu ao amanhecer. Apontando no horizonte depois das 3h30 da manhã da terça-feira, dia 2, a rainha da noite estará na divisa da Constelação de Touro, ficando alinhada a Algol, a estrela Beta da Constelação de Perseu.

Áries: comece a semana com bom humor, ariano. Dá para você fazer muita coisa, desde que saiba respeitar os seus limites.

Touro: use bem a sua intuição para não tomar ações muito imediatistas, taurino. É preciso cultivar a paciência e a persistência.

Gêmeos: dê valor ao seu bem-estar emocional, geminiano. É preciso saber cultivar o que você tem de mais sutil para avançar de forma prática.

Câncer: esteja com as pessoas certas, mas seja seletivo com o que ouve, canceriano. O momento pede mais foco e seletividade.

Leão: planeje em bases sólidas para poder crescer no longo prazo, leonino. O céu pede mais calma para avançar com consistência.

Virgem: seja flexível e evite se prender a ideias muito radicais, virginiano. O dia pede mais flexibilidade para lidar com temas complexos.

Libra: vença os seus medos, libriano. O contexto ajuda você a encontrar acordos mais justos, mas você precisa saber se posicionar.

Escorpião: faça acontecer em parceria, escorpiano. O céu pede mais ação conjunta e o cultivo de iniciativas que façam você crescer.

Sagitário: é hora de saber ouvir as pessoas e trabalhar bem em equipe, sagitariano. Você precisa se organizar para estar plenamente disponível.

Capricórnio: use a criatividade e mantenha o bom humor, capricorniano. O astral pede mais jogo de cintura para sair do óbvio.

Aquário: olhe para dentro e organize-se mentalmente aquariano. É preciso ter base emocional para poder crescer de forma consistente.

Peixes: ouça mais e fale menos, pisciano. É hora de você buscar o que é seu, mas sabendo se comunicar com as pessoas que cruzam o seu caminho.