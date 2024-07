Horóscopo: veja as previsões para o seu signo nesta quinta, dia 4

Virginia Gaia 03/07/2024 - 21:28 Para compartilhar:

O dia historicamente dedicado ao grandioso e sábio planeta Júpiter incentiva os encerramentos de ciclos com nobreza de ação e de pensamento. Nesta quinta-feira, dia 4, a Lua Minguante estará no último dia de sua fase mais introspectiva. Ingressando no signo de Câncer, onde ocorrerá a Lua Nova, na sexta-feira, dia 5, o nosso satélite natural estará na porção do zodíaco no qual se sente em casa.

Assim, o astral aponta caminhos de transformação interna, abrindo espaço para que o passado possa ser superado. Em tensão com o planeta regente do inconsciente, Netuno – que há pouco mudou sua direção aparente, ficando retrógrado na perspectiva do observador terrestre -, é como se a patrona das marés incentivasse o desaguar de tudo o que pode estar acumulado lá no fundo da alma.

Dessa maneira, o clima geral inspira aquela boa e velha faxina interior para que novas ideias e possibilidades futuras possam ganhar forma. Afinal, para que algo possa efetivamente se materializar, é preciso dar espaço para que os sentimentos e as ideias relacionadas ao que se pretende colocar em prática possam se desenvolver. E, nesse sentido, preparar o coração antecede até o ensaio para a ação.

E vale lembrar que, além da Lua e também do Sol – os dois luminares da astrologia, cujas interações são responsáveis pelas fases lunares e os ciclos mensais chamados de Lunações -, outro planeta presente nas águas cancerianas é o relacional Vênus. O mais brilhante e belo do céu está gradualmente se afastando do Sol, desfazendo a conjunção que formou com o astro-rei, no início do mês passado. Ainda ausente do céu, mas logo retornando para que possa ser novamente admirado, o patrono do amor e de tudo o que é valioso está favorecendo as revisões de sentimentos e de relacionamentos de todos os tipos.

Então, aproveite o astral tão sensível desta quinta-feira para perguntar-se: quem merece realmente a sua atenção e investimento? Há pessoas que precisam ficar para trás da mesma forma que outras merecem, não somente permanecer, mas se transformar e ainda se desenvolver em conjunto. Saber discernir entre esses dois extremos é um ato de sabedoria!

Observe: em seu último dia como Lua Minguante, o nosso satélite natural já estará ausente do céu noturno. Dada sua proximidade ao Sol, a rainha da noite nascerá ao Leste, em meio à Constelação de Auriga (“O Cocheiro”), praticamente junto ao astro-rei, nas dependências da Constelação de Gêmeos.

Áries: você está bastante sensível, ariano. É hora de cuidar da sua vida íntima e evitar pessoas e sentimentos tóxicos.

Touro: esteja aberto às pessoas e às boas conversas, mas não deixe de ouvir o seu interior, taurino. É preciso poupar energias.

Gêmeos: procure investir somente no que é mais certeiro, geminiano. É hora de evitar desperdício de energia e recursos materiais.

Câncer: é preciso saber se despedir de certas coisas, canceriano. O momento pede um olhar mais desprendido do passado.

Leão: procure dormir bem, leonino. O céu pede mais atenção ao seu bem-estar e à sua saúde mental.

Virgem: faça planos mais concretos para o futuro, virginiano. Só é preciso evitar sair contando tudo antes da hora.

Libra: é hora de usar a intuição para fazer planos e também para perceber quem são seus reais aliados, libriano. Seja sensível e decidido ao mesmo tempo.

Escorpião: ouça mais e fale menos, escorpiano. É preciso vencer certas crenças limitantes para que você consiga crescer de maneira efetiva.

Sagitário: vire algumas páginas sem medo, sagitariano. É preciso também deixar para trás certas pessoas e parcerias.

Capricórnio: é hora de ser justo e evitar também sofrer injustiças, capricorniano. O céu pede mais empatia.

Aquário: pegue leve na rotina, aquariano. É preciso saber dosar a carga de trabalho com os cuidados pessoais.

Peixes: separe um tempo para o autocuidado e eleve a sua autoestima, pisciano. É preciso vencer medos para poder se expressar melhor.