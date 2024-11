Horóscopo: saiba quais são as previsões para o seu signo nesta sexta-feira, dia 8

Virginia Gaia 08/11/2024 - 2:16 Para compartilhar:

A Lua Nova já é quase Lua Crescente nesta sexta-feira, dia 8, na qual a rainha da noite avança pelo futurista signo de Aquário. Depois de virar a noite agarrada com o introspectivo patrono do submundo, Plutão, o nosso satélite natural amanhece em harmonia com o comunicativo Mercúrio. Assim, o céu pede comunicação mais aberta, mas com a profundidade necessária para lidar com as sutilezas.

Essa mudança do estado de espírito lunar, da noite para o dia, remete ao mito de Perséfone, a bela filha de um dos casais reais mais famosos da história. Resultado da união de Zeus, o deus dos deuses e rei supremo do Monte Olimpo, com a deusa da fertilidade, Deméter, Perséfone era tão sonhadora quanto ingênua. Do perfil inocente ao reinado sobre o desconhecido, a vida dessa jovem encantadora é marcada pelas reviravoltas do destino.

Segundo o mito, ao encantar-se com as flores em um campo de Narciso, Perséfone perdeu a hora e acabou se distraindo. Foi quando foi surpreendida por Hades, o rei do submundo que jamais saía de seus sombrios domínios, mas que naquele momento estava completamente tomado pela paixão. Sob a máscara da invisibilidade, o mais poderoso do mundo dos mortos rapta Perséfone e a leva para os seus domínios.

Depois de comer a romã oferecida por Hades, Perséfone consente em casar-se com ele, que a torna sua rainha. Contudo, sua mãe – a próspera Deméter – não aceita estar longe de sua filha. Como responsável por toda a fertilidade na Terra, a poderosa matriarca tornou o planeta mais seco e sem vida. Foi então que Hades e Zeus chegaram a um acordo: Perséfone alternaria entre mundos, ficando metade do ano ao lado de seu marido e a outra fazendo companhia à sua mãe.

Era assim que a mitologia grega descreve simbolicamente as diferentes estações do ano. Durante a primavera e o verão, Deméter estava feliz ao lado da sua filha. Quando chegasse o outono e o inverno, Perséfone ocupava o trono da rainha do submundo, ao lado de seu marido. Desde então, a magia deu forma ao mito dessa jovem que conhece o mundo dos vivos e dos mortos, alternando entre ambos com muita sabedoria.

Então, inspire-se neste último dia útil da semana para transitar por diferentes ambientes, sabendo extrair o melhor de cada um deles. O mundo real, onde muita gente está cada vez mais afeita aos radicalismos, precisa de mais flexibilidade, alternância e abertura para desbravar as maravilhas de diferentes universos!

Observe: com quase 50% do corpo iluminado, a Lua Nova – já quase Lua Crescente – estará alta, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste nas dependências da Constelação de Capricórnio, a rainha da noite ficará visível até depois da 0h30 do sábado, dia 9. Ao longo desse período, o nosso satélite natural ficará alinhado a Albali, a estrela Epsilon da Constelação de Aquário.

Áries: avance com confiança, mas não deixe a intuição de lado, ariano. O dia pode trazer mudanças e surpresas.

Touro: é hora de planejar melhor o seu futuro, taurino. Esteja atento à sua carreira e possíveis oportunidades de crescimento.

Gêmeos: o céu favorece as conversas profundas e as trocas produtivas, geminiano. Aprenda com os mais experientes.

Câncer: preste atenção nos detalhes, canceriano. É preciso saber com quem contar e, dessa maneira, fazer boas parcerias.

Leão: invista no diálogo, leonino. É hora de ser sincero e, com isso, estar ao lado de quem realmente vale a pena.

Virgem: cuide do seu dia a dia, virginiano. É preciso estar motivado para dar conta de todos os compromissos.

Libra: é hora de ser espontâneo e também de aproveitar as ideias inspiradoras que podem surgir, libriano. Seja mais você.

Escorpião: cuide do seu bem-estar, escorpiano. É hora de investir na sua intimidade, cuidando de quem está mais próximo.

Sagitário: esteja atento ao que acontece à sua volta, sagitariano. Só cuidado para não acabar perdendo o foco.

Capricórnio: tenha senso de prioridade e organize as finanças, capricorniano. O céu pede mais atenção aos seus recursos materiais.

Aquário: use a sua sensibilidade para fazer acontecer, aquariano. É hora de ter mais atitude para conquistar as suas coisas.

Peixes: mantenha a sua saúde psíquica em dia, pisciano. É preciso olhar para o seu interior e ter ânimo.