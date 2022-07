Horóscopo: saiba o que os astros reservam para todos os signos nesta terça-feira, 19

O universo é feito de opostos complementares. Na ciência, esse conceito ganhou forma com o físico dinamarquês Niels Bohr e o seu “Princípio da Complementaridade”, enunciado em 1928. A partir daí, passamos a entender que toda a matéria é, ao mesmo tempo, composta por ondas e partículas. Mas, antes desse achado científico revolucionário, muitos filósofos já tratavam de questões duais em meio às suas reflexões metafísicas. Nesta terça-feira, dia 19, o céu evoca essas facetas opostas que ampliam o conhecimento e o autoconhecimento.

Propondo o casamento entre luz e sombra, o emocional Sol canceriano engata uma oposição exata com o pequeno notável do Sistema Solar, Plutão. Na metafísica astrológica, esse aspecto encarna uma das mais profundas dualidades do ser humano e do universo como um todo. O Sol, nosso astro-rei, sempre foi interpretado como doador de vida e beleza, em diversas culturas, até por sua notável influência nas estações climáticas. Com o passar do tempo, pudemos entender cientificamente a estrela que está no centro do Sistema Solar.

Por sua vez, Plutão, o planeta posteriormente rebaixado a planeta-anão, tornou-se conhecido por obra da ciência. Sua interpretação simbólica e, portanto, astrológica se deu por suas características peculiares que, aliás, também inspiraram a escolha do seu nome. Homenageando o deus dos mortos e o submundo, Plutão reflete a frieza e a resistência de tudo aquilo que fica escondido do lado escuro da alma: temas tabu, sexualidade, magia e inconsciente.

Assim, com Sol e Plutão opostos no céu, daremos mais um passo na tão necessária investigação interna que, aliás, teve o seu pontapé inicial dado, logo no primeiro dia útil da semana. O melhor de tudo isso é que, também nesta terça-feira, o racional Mercúrio ingressa no signo de Leão, favorecendo as iniciativas para o entendimento do que pode estar atrapalhando a expressão do “eu”, em toda a sua abrangência. Assim, mais uma vez, o céu mostra como é sábio em seus sucessivos ciclos cheios de significado.

Na prática, o astral está mesmo mandando recado para que façamos a lição de casa de olhar para a sombra para explorar todo o seu potencial criativo. É como se Sigmund Freud e Carl Jung, fundadores da psicanálise e da psicologia analítica, respectivamente, se encontrassem para bater um papo com o físico austríaco Wolfgang Pauli. Este último, que foi contemporâneo de Niels Bohr, afirmou que o conceito de complementaridade, na física, deveria também ser entendido pela metafísica.

Seja mais você: quem olha para a sombra sem medo, leva mais luz à consciência.

Observe: no último dia de Lua Cheia, o nosso satélite natural ascende ao Leste, antes da meia-noite, com pouco mais de 50% do corpo iluminado. Em meio à Constelação de Peixes e entre os planetas Júpiter (na Constelação de Cetus) e Marte (na Constelação de Áries), a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, estando praticamente no ponto mais alto do céu quando o Sol nascer, na manhã da quarta-feira, dia 20. Ao longo da noite, a Lua ficará na mesma longitude de Baten Kaitos, a estrela Zeta da Constelação de Cetus, e também de Acamar, a estrela Theta da Constelação de Eridanus, ambas ao Sul.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça.

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Áries: você está cheio de energia para realizar muitas coisas, ariano. Tenha cuidado para não acabar ficando ansioso, dando o seu toque pessoal nas coisas que faz.

Touro: em meio a tanta agitação, é importante cuidar de si mesmo. Evite exagerar nas atividades e acabar não descansando o suficiente.

Gêmeos: promova o diálogo, geminiano. O astral favorece a sua expressão pessoal, mas é importante também saber ouvir as opiniões dos outros.

Câncer: planeje-se, canceriano. É importante não ter medo de expor os seus conhecimentos, mas é fundamental pensar antes de falar e de se posicionar.

Leão: o dia favorece todas as atividades intelectuais, leonino. Invista no conhecimento e esteja aberto às conversas produtivas.

Virgem: use a intuição e o sexto sentido para perceber com quem você pode contar, virginiano. É hora de saber quem são as pessoas que realmente precisam participar da sua vida.

Libra: é hora de conversar e fazer bons aliados, libriano. Só tenha cuidado para não se entregar demasiadamente, alimentando expectativas em excesso.

Escorpião: seja prático, escorpiano. Ainda que você precise diminuir um pouco o ritmo, é hora de fazer acontecer de maneira resoluta.

Sagitário: é hora de encontrar novas soluções para antigos problemas, sagitariano. Você precisa agir de acordo com os seus instintos, mas sabendo a hora certa de tomar decisões.

Capricórnio: priorize o seu bem estar emocional e íntimo, capricorniano. Em meio ao dia agitado, não deixe de valorizar momentos de introspecção.

Aquário: com tanta atividade mental, você precisa tomar cuidado com possíveis dispersões, aquariano. Pense antes de falar e de tomar a iniciativa.

Peixes: seja objetivo na hora de pensar no que é prioridade, pisciano. É preciso saber o que realmente pode dar retorno no médio e longo prazo.