Horóscopo: saiba o que os astros reservam para todos os signos nesta sexta, 22

Nesta sexta-feira, dia 22, o dia historicamente dedicado ao mais belo dos planetas, Vênus, chega cheio de novidades e movimentações astrológicas importantes no céu. Com a Lua Crescente cada vez mais iluminada, a rainha da noite ingressa no signo de Virgem, ajudando a colocar a vida em ordem.

Contudo, a mudança mais importante se dará por conta do ingresso do guerreiro planeta Marte nos místicos e sonhadores domínios do signo de Peixes, onde Vênus e Saturno ainda estão abraçados, em conjunção. Com isso, o astral reforça o seu aspecto sensível, profundo e voltado à autodescoberta. Afinal, autoconhecimento é fundamental, mas nem sempre isso é fácil.

Frequentemente adormecidas em função das demandas mais mundanas, muitas pessoas demoram a olhar para si mesmas. Distantes de sua própria essência, acabam fazendo escolhas pautadas mais pelas expectativas sociais do que pelos próprios instintos. Assim, com o planeta regente da ação, Marte, no signo zodiacal mais voltado à espiritualidade e aos temas psíquicos, o astral lembra que age melhor aquele que entende a si mesmo com mais clareza.

Mas também é preciso estar atento a extremos como, por exemplo, aqueles que resolveram entrar na moda e se descrever como gente que está com a “terapia em dia”. O que essa frase carrega é, na verdade, o oposto do que qualquer processo terapêutico pretende. Pois não há um “troféu” objetivo a se conquistar no autoconhecimento. Aliás, vale dizer que ninguém é melhor ou pior por fazer terapia, pois apesar de ser um componente muito importante na vida e, em certos casos, indispensável, não existe abordagem terapêutica efetiva para quem não quer ser uma pessoa melhor.

Então, aproveite que o planeta patrono da ação ficará até o final de abril em Peixes para que você faça algo pelo próprio bem-estar. Lembre-se: sem saúde psíquica e mental, é praticamente impossível trilhar o próprio caminho.

Observe: com mais de 90% de iluminação, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol, ficando depois visível até depois das 4h30 da manhã do sábado, dia 23. Nas dependências da Constelação de Leão, a rainha da noite ficará também alinhada a Thuban, a estrela Alfa da Constelação de Draco (“O Dragão”). Por estar muito próxima ao Polo Celeste Norte, Thuban é de difícil observação no Hemisfério Sul.

Áries: dê atenção à sua rotina, ariano. O céu pede mais foco e capacidade de agir em conjunto com as pessoas.

Touro: é hora de encontrar novas soluções para antigos problemas, taurino. Seja criativo e busque aplicar o que você tem de melhor.

Gêmeos: dê atenção à sua intimidade e às pessoas mais próximas, geminiano. É preciso cuidar da sua intimidade com mais atenção.

Câncer: seja mais sensível e, ao mesmo tempo, objetivo com as palavras, canceriano. É importante saber se expressar de maneira mais concreta.

Leão: mantenha o foco, leonino. É importante que você tenha senso de prioridade e saiba se organizar em direção aos seus objetivos.

Virgem: é hora de usar a sensibilidade, virginiano. O céu pede mais atenção aos detalhes para que você possa agir de maneira certeira.

Libra: olhe para dentro, libriano. Lembre-se de respeitar os próprios instintos e também o tempo necessário para diferentes ações.





Escorpião: faça acontecer escorpiano. É preciso estar com as pessoas certas para que você possa concretizar os seus sonhos.

Sagitário: planeje-se, sagitariano. É preciso compreender melhor o universo à sua volta e fazer planos mais concretos.

Capricórnio: esteja aberto a novos conhecimentos, capricorniano. Aproveite o dia para perceber como você pode se aprimorar.

Aquário: é hora de perder o medo e mudar o que precisa ser mudado, aquariano. O céu pede mais coragem para decidir.

Peixes: dê atenção às pessoas certas e faça associações importantes, pisciano. O astral pede que você busque se cercar de quem ajuda você a crescer.

