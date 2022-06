Horóscopo: saiba o que os astros reservam para todos os signos nesta quinta-feira, 02

Que tal buscar o novo reinventando o velho? O segundo dia do agitado mês de junho pede inovação, mas sem abrir mão da memória, essa velha amiga que adora nos levar ao passado. Afinal, vivemos em tempos nos quais reciclar é a ordem do dia. E é com esse espírito que, nesta quinta-feira, dia 2, teremos Lua Nova canceriana em um aspecto bastante fluido com o irreverente planeta Urano.

Tudo isso no embalo do Sol geminiano que, por si só, adora conciliar diferentes modos de ser e viver. É, sim, para abraçar a tecnologia, mas sem deixar de respeitar os espaços dedicados à vida simples. E para estar conectado, mas sem perder a alma via wireless. Até porque é o último dia com Mercúrio retrógrado. Na sexta-feira, dia 3, esse planetinha, que leva toda a má fama pelas mazelas atribuídas às suas habituais retrogradações, fica direto.





Nesse meio tempo, entramos no embalo do que o sociólogo francês Michel Maffesoli definiu como a “colcha de retalhos” dos tempos pós-modernos: buscamos nossas tribos urbanas a reconexão com a natureza que deixamos para trás. E é bem nesse contraste que uma conversa entre a sábia mãe Lua e o jovem rebelde Urano é mais do que bem vinda.

Descoberto em plena era científica, quando a astronomia e a astrologia já estavam separadas, Urano é mesmo a imagem da excentricidade. Além de chegar no susto e mudar de vez a vida do músico que virou astrônomo William Hershel (já abordei essa história aqui na coluna), Urano tem o eixo de rotação muito mais inclinado que os demais planetas. Girando sobre si mesmo com uma inclinação de 98 graus, ele é a imagem de um eterno adolescente fã de punk rock no Sistema Solar.

Essa mania de ser diferente também deu a Urano luas batizadas com nomes de personagens de Shakespeare, em substituição aos tradicionais personagens mitológicos que dão nome aos satélites de Júpiter, Saturno e Netuno. Pois é, até na hora de escolher as namoradas esse garoto parece ser mesmo da pá virada.

De qualquer forma, a nossa Lua – essa que vemos no céu e orbita a Terra -, como mãe de todas as outras luas, é o retrato da compreensão. Como toda matriarca protetora, ela nem se importa com as irreverências de Urano. E está certíssima, não é mesmo? Ela, melhor do que ninguém, sabe que mais importante do que os rótulos, são os valores que carregamos no coração.

Nesta quinta-feira, seja como a Lua canceriana abraçando Urano: agradeça aos céus pela diversidade. Pois ninguém merece uma sociedade repleta de pessoas na sala de jantar, preocupadas em nascer e morrer!

Observe: com cerca de 10% de iluminação, a Lua Nova estará visível próxima ao horizonte Oeste, desde o pôr do Sol até as 20h aproximadamente. A rainha da noite estará ao lado de Castor, a estrela Alfa da Constelação de Gêmeos, e na mesma longitude de Muliphein e Adara, as estrelas Gama e Epsilon da Constelação de Cão Maior, respectivamente.

Dica: Se souber qual é o seu ascendente, leia também as tendências para esse signo.

Para entender a relação entre signo solar, ascendente e horóscopo, leia este artigo.

Não sabe o seu ascendente? Faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO e saiba a posição dos astros no momento do seu nascimento.

Áries: fale o que sente, ariano, sem precisar se exaltar. É importante que você se sinta confortável emocionalmente com as suas decisões e atitudes.

Touro: seja empático, taurino. É hora de ouvir as pessoas que são importantes para você e ser receptivo às questões íntimas dos outros.

Gêmeos: mantenha a concentração e evite gastar o seu tempo com questões de menor importância, geminiano. Evite também decisões financeiras tomadas com emoção.

Câncer: cuide de você, do seu corpo e da sua apresentação pessoal, canceriano. É hora de exalar confiança por aí.

Leão: busque a paz de espírito, leonino. É importante manter-se calmo e em equilíbrio, descansando bem a mente para render bastante ao longo do dia.

Virgem: pense no futuro sem abrir mão das lições aprendidas no passado, virginiano. É fundamental saber aprender com as suas próprias experiências.

Libra: busque reconhecimento, mas sem exagerar no tom, libriano. Fazendo bons contatos, você pode abrir novos espaços.

Escorpião: esteja aberto a diferentes opiniões, escorpiano. É importante respeitar as divergências, ouvindo as pessoas para aprender cada vez mais.

Sagitário: vença seus medos e siga em frente, sagitariano. Saiba ousar na medida certa para chegar onde você quer.

Capricórnio: é hora de fazer bons contatos e buscar parcerias produtivas, capricorniano. Só evite a carência e o sentimento de posse.

Aquário: o dia promete muita criatividade para realizar no trabalho, aquariano. Só cuidado com a possibilidade de dispersão.

Peixes: invista em você, pisciano. É hora de agir naturalmente e encontrar quem valorize o seu jeito de ser.