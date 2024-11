Horóscopo: saiba o que os astros reservam para o seu signo nesta quinta-feira, dia 7

Virginia Gaia 07/11/2024 - 2:04 Para compartilhar:

Nesta quinta-feira, dia 7, o dia amanhece apressado, cheio de vontade de engolir o futuro! Por isso, vá com calma, pois há quem vá ferver diante daquele que chegar quente! Então, aproveite esse clima tão ansioso pelo que está por vir para se planejar e, especialmente, fazer o futuro acontecer, mas sem ansiedade!

No céu, a Lua Nova ganha corpo para embalar a chegada da Lua Crescente, que acontece no sábado, dia 9. Na antevéspera de ter metade do seu corpo iluminado, a rainha da noite muda de signo, tem encontro marcado com Marte e ainda disputa espaço com Plutão. Pois é, tudo isso reflete um simbolismo cheio de pressa e pressão por todos os lados!

Com esse contexto cheio de complexidades, o coração aflito precisa dar espaço para os conselhos da boa educação, da filosofia e da sabedoria. Ao deixar os domínios do signo de Capricórnio para ingressar no signo de Aquário, o nosso satélite natural abre espaço para a inovação e a renovação, especialmente no campo das ideias. Quer ser dono da razão e ainda ter paz? Bem, nem sempre isso é possível.

Entretanto, como diz o ditado popular: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. E é dessa maneira que é sempre válido deixar para lá aqueles argumentos que podem sair de forma abrupta e precipitada, deixando o interlocutor em maus lençóis. Porque quem fala o que quer, ouve o que não quer, não é mesmo?

Afinal, o pior cenário acontece quando o interlocutor não grita no mesmo tom, não porque não quer, mas porque não tem voz. E é nesse sentido que é sempre mais sábio querer estar em paz do que vencer qualquer argumento na base do grito. Por isso, seja gentil, pegue leve e exerça a empatia.

O mundo é duro demais para ainda ter gente querendo bancar o durão!

Observe: chegando aos quase 40% de iluminação, a Lua Nova alta e ligeiramente a Oeste, depois do pôr do Sol. Nas dependências da Constelação de Capricórnio, a rainha da noite nos fará companhia no céu até a meia-noite, quando passará do horizonte visível. Ao longo desse período, o nosso satélite natural alcançará a longitude de Sualocin, a estrela Alfa da Constelação de Delphinus (“O Golfinho”).

Áries: desapegue do passado e pense no futuro, ariano. O momento pede mais atenção e racionalidade aos seus planos e projetos.

Touro: siga em frente, mas não ignore os seus valores pessoais, taurino. É preciso acreditar para fazer acontecer.

Gêmeos: esteja aberto e disposto a mudar de ideia, geminiano. É preciso saber virar páginas e estar pronto para o novo.

Câncer: esteja atento à qualidade das suas relações, canceriano. O momento pede mais senso de realidade para lidar com as pessoas.

Leão: dê mais atenção aos colegas no ambiente de trabalho, leonino. É preciso estar ao lado de gente parceira.

Virgem: seja criativo e não ignore as ideias inovadoras que surgirem, virginiano. É preciso ter jogo de cintura.

Libra: dê o melhor de você, mas sem se desgastar, libriano. O céu pede mais atenção aos seu passos.

Escorpião: invista mais em você, escorpiano. É preciso saber administrar o seu tempo, buscando novas possibilidades para concretizar os seus sonhos.

Sagitário: organize os pensamentos e evite falar demais, sagitariano. É fundamental que você dê direcionamento à sua vida.

Capricórnio: use a sua sensibilidade para perceber melhor o que é realmente importante, capricorniano. Não perca tempo com o que não é prioridade.

Aquário: faça acontecer, mas avance de maneira leve, aquariano. É preciso estar bem com você mesmo.

Peixes: seja seletivo em relação às pessoas e ambientes, pisciano. É bom apostar nas interações sociais, mas evite o excesso de exposição.