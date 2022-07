Horóscopo: saiba o que os astros reservam para o seu signo nesta quinta-feira, 21

Em meio ao astral que pede para desacelerar, o céu evoca um pouco do espírito daquele que diz: “pode vir quente que estou fervendo”! Nesta quinta-feira, 21, o dia da semana historicamente dedicado ao grandioso Júpiter, desde os tempos dos antigos magos caldeus, traz também a oportunidade de resolver situações em definitivo.







Isso porque a Lua Minguante avança pelo signo de Touro, formando uma conjunção com Marte, o planeta vermelho regente da ação e da guerra. Nos domínios desse signo Fixo que representa o elemento Terra em sua mais firme manifestação, Marte encontra um pouco de dificuldade para manifestar seu caráter impetuoso e impiedoso. Porém, mesmo assim, dá uma mãozinha para que se possa cortar alguns males pela raiz.

O que não vale é tentar varrer poeira para debaixo do tapete. Pois o planeta vermelho, ainda que um pouco mais lento nos domínios taurinos, não perde nunca a capacidade de mostrar suas garras. Até porque ainda estamos sentindo a forte e profunda oposição da brilhante dupla formada pelo Sol e Mercúrio com o sombrio Plutão, regente do submundo. Olhando tudo com olhar clínico, esse aspecto nos leva a descobrir todo e qualquer esqueleto que possa eventualmente estar escondido no armário.

Então, o que fica de lição para esses dias de humor tão extremado é a necessidade de saber ouvir. É importante lembrar que somos feitos, antes de qualquer coisa, de sensações e sentimentos. O julgamento racional e cognitivo da realidade é o que se manifesta por último no amplo processo de evolução da nossa espécie ao longo do tempo. E é exatamente por conta disso que é preciso alimentar, sobretudo, a capacidade de entender o outro.

Afinal, nessas idas e vindas da história da humanidade, é preciso perceber que expandir em conjunto é muito mais importante do que disputar pequenos espaços!

Observe: com aproximadamente 30% do corpo iluminado, a Lua Minguante chegará ao céu somente depois da 1h30 da madrugada da sexta-feira, dia 22. Ainda em meio à Constelação de Áries, o nosso satélite natural ascende ao Leste pouco depois do planeta Marte, ficando visível até o amanhecer. Ao longo do período no qual se aproximará ao seu ponto mais alto no céu noturno, a Lua estará perto de Botein, a estrela Delta da Constelação de Áries, e também ficará na mesma longitude de Rana, a estrela Delta da Constelação de Eridanus.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Áries: cuidado com os radicalismos, ariano. Você está cheio de vontade de fazer acontecer, mas precisa ter senso de prioridade.

Touro: o dia promete alguns altos e baixos, taurino. Por isso, é preciso estar atento às possíveis oscilações emocionais e às ações impulsivas.

Gêmeos: repare no entorno antes de tomar decisões muito profundas e impactantes, geminiano. Busque inspiração na intuição e na espiritualidade para perceber o entorno.

Câncer: cuidado com possíveis irritações e discussões, canceriano. É importante que você saiba discernir as palavras das pessoas, só ficando com aquilo que realmente vale a pena.

Leão: exerça a liderança, mas tenha cuidado para não pegar pesado, leonino. É importante que você tome as melhores decisões, envolvendo as pessoas com o seu carisma.

Virgem: ouça antes de falar, virginiano. É importante que você saiba da espaço para divergências de opinião.

Libra: você pode estar um pouco mais irritado do que o habitual, libriano. Evite, então, ter dor de cabeça com temas de menor relevância.

Escorpião: invista nas parcerias e nas relações de longo prazo, escorpiano. Mas não adianta querer abraçar tudo ao mesmo tempo, pois é preciso também ser seletivo.

Sagitário: cuidado para não se afobar e acabar ficando dispersivo, sagitariano. O dia favorece a execução de diversas tarefas, mas é preciso se concentrar.

Capricórnio: tenha atitude, capricorniano. É importante marcar o seu espaço, mas também é preciso que você tome cuidado para não parecer excessivamente individualista.

Aquário: cuidado com possíveis discussões dentro de casa, aquariano. É importante que você saiba compartilhar suas questões íntimas sem gerar tensão.

Peixes: evite falar demais, pisciano. Procure opinar no que você está realmente envolvido, sendo firme e doce ao mesmo tempo.