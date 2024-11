Horóscopo: saiba o que os astros lhe reservam para esta terça-feira, dia 5

Virginia Gaia 05/11/2024 - 2:22 Para compartilhar:

Em uma semana que começou em clima de realização de planos, esta terça-feira, dia 5, amanhece mais workaholic do que nunca! Como anda a sua agenda de compromissos e afazeres? Bem, se ainda houver espaço vazio, o astral parece querer preenchê-los com mais e mais atividades. Isso é bom, por um lado, pois amplia a produtividade, mas também lança um sinal de alerta: a vida precisa de pausas para clarear os pensamentos!

No céu, o Sol escorpiano ainda ilumina o Saturno pisciano, em um aspecto harmônico que favorece a conexão do simbolismo atrelado a esses dois corpos celestes. Assim, a consciência solar favorece o discernimento, mesmo que entre os sentimentos mais profundamente escorpianos. Tocando a estrutura emocional que se traduz pela passagem de Saturno pelo signo de Peixes, esse posicionamento lembra: nada – mas nada mesmo – deve ter mais prioridade que a saúde mental.

E é sob esse contexto que a Lua Nova avança pelo signo de Capricórnio, cujo simbolismo reflete a capacidade humana de pensar e construir a longo prazo. Então, é preciso fazer com base para conquistar com consistência, tijolinho por tijolinho. Juntando a Lua capricorniana com a harmonia do Sol com Saturno, o astral lembra que nada é fácil na vida, mas que é possível chegar mais longe com o próprio esforço.

E tudo isso deve respeitar os limites do próprio corpo, pois ninguém merece perder a alma por conta da rotina atribulada. Pois então seja dedicado ao trabalho, sem esquecer do autocuidado, sem deixar de separar um tempinho para dar um respiro longo, um suspiro restaurador, entre uma atividade e outra. Afinal, é isso que garante a qualidade e a saúde no longo prazo.

Que esta terça-feira, dia historicamente dedicado ao planeta guerreiro Marte, venha com força não somente para brigar pela vida, mas também para preservar o bem mais precioso do ser humano: a paz de espírito!

Observe: com pouco menos de 20% do corpo iluminado, a Lua Nova estará próxima ao horizonte Oeste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Sagitário, o nosso satélite ficará visível até pouco depois das 22h, quando ficará abaixo da linha do horizonte. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural alinhado a Vega, a estrela Alfa da boreal Constelação da Lira.

Áries: é hora de mostrar o seu valor, ariano. Então, aproveite as oportunidades para buscar reconhecimento, assumindo responsabilidades.

Touro: busque ampliar conhecimento, taurino. É hora de crescer buscando novos conteúdos, ouvindo também opiniões variadas.

Gêmeos: esteja pronto para mudar e aceite as adaptações necessárias, geminiano. É preciso saber desapegar.

Câncer: saiba colaborar e agir em parceria, canceriano. É hora de investir em trocas produtivas e parcerias sábias.

Leão: é preciso ser realista e organizar a rotina, leonino. Fomente hábitos saudáveis e seja prático.

Virgem: use a sua criatividade para encontrar novas soluções para antigos problemas, virginiano. Seja leve, mas busque efetividade.

Libra: esteja mais próximo da sua família e das pessoas íntimas, libriano. Valorize os contatos próximos.

Escorpião: é preciso ser efetivo e também estratégico, escorpiano. Comunique-se com assertividade, mas sem ser rude.

Sagitário: tenha senso de prioridade, sagitariano. O céu pede mais assertividade e produtividade.

Capricórnio: use a sua sensibilidade de forma objetiva, capricorniano. O céu pede mais foco e habilidade para perceber o entorno.

Aquário: cuide da sua espiritualidade, aquariano. É preciso dar atenção às sutilezas para crescer de forma prática.

Peixes: pense no futuro, mas sem se desconectar do presente, pisciano. É hora de ser idealista, mas sem perder o foco.