Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos neste final de semana, 20 e 21

O fim de semana promete novidades e revelações profundas! E se o tema for sobre os perigos da sedução, o céu parece demandar quase um strip-tease da alma, neste sábado, dia 20, e domingo, dia 21. Quer despir-se de medos e questões mal resolvidas que impedem você de se expressar? Então vá em frente que a Lua Cheia iluminará os seus caminhos.

Nos últimos graus do signo de Capricórnio, a patrona das marés aqui na Terra chegará ao seu ápice na manhã de sábado. Ao lado do poderoso Plutão, que atualmente está nos primeiros graus do signo de Aquário, a rainha da noite adiciona magia ao céu. O pequeno notável do Sistema Solar, que já foi planeta, mas depois foi reclassificado como planeta-anão, é o regente astrológico dos assuntos tabu, da sexualidade e da riqueza revelada aos poucos e bons.

Em Aquário desde janeiro, Plutão está levando seu caráter disruptivo para o signo zodiacal mais associado à inovação social e à tecnologia. Por isso, o momento pede também um novo olhar sobre a interação com as invenções mais modernas do homem. Então, ao juntar o simbolismo da sedução com a necessidade de revisão tecnológica, é quase impossível não lembrar de dois assuntos extremamente atuais.

De um lado, surgem as notícias sobre aplicativos de jogos e influenciadores que, com seu poder de persuasão, tem levado milhares de pessoas ao vício. De outro, saltam aos olhos o apagão gerado por uma falha em um sistema de inteligência artificial. Por isso, vale se perguntar: até onde é saudável ter uma confiança cega no que se vê ou se processa por meio das telas digitais?

E ainda tem mais! O astral também incentiva uma boa reflexão sobre a imagem projetada em ambientes digitais. Em um momento histórico no qual não param de surgir inteligências artificiais que prometem fornecer terapias, aconselhar sobre diversos temas e resolver inúmeros assuntos práticos, é preciso ter cautela.

Por fim, vale lembrar que, na mesma longitude da união entre a Lua Cheia e Plutão, estará Tarazed, a estrela Gama da libertária Constelação da Águia. Com isso, fica a lição: a tecnologia é ótima e as inovações são sempre bem-vindas, mas é preciso desconfiar sempre para não ficar preso ou viciado em algo que não tem alma!

Observe: completamente iluminada, a Lua Cheia cruzará o céu, de Leste a Oeste, ao longo da madrugada, nos dois dias do fim de semana. Passando das dependências da Constelação de Sagitário para a área que corresponde à Constelação de Capricórnio, a rainha da noite ficará também alinhada a Peacock, a estrela Alfa da austral Constelação de Pavo (“O Pavão”).

Áries: pense no futuro, mas tenha cuidado com a ansiedade, ariano. É preciso expandir os horizontes, mas com estratégia.

Touro: invista em programas culturais, taurino. Aproveite o fim de semana para ampliar os seus horizontes intelectuais.

Gêmeos: é hora de estar com as pessoas, mas evitar aqueles com quem você não pode se abrir, geminiano. O céu pede mais vínculos profundos.

Câncer: é o último fim de semana da passagem do Sol pelo seu signo, canceriano. Então, veja e reveja pessoas queridas.

Leão: aproveite o intervalo semanal para cuidar um pouco mais da sua saúde, leonino. O céu favorece o seu bem-estar.

Virgem: o astral favorece as paqueras e os programas despretensiosos, virginiano. Seduza com mais consciência.

Libra: você pode estar um pouco mais introspectivo, libriano. Então, respeite o seu tempo e as suas necessidades.

Escorpião: a sua mente está acelerada, escorpiano. Procure direcionar as suas ideias para não ficar confuso.

Sagitário: é hora de se divertir gastando pouco, sagitariano. O momento pede mais investimento consciente dos seus recursos.

Capricórnio: use a intuição para decidir o que fazer, capricorniano. É fundamental que você possa fazer as coisas do seu jeito.

Aquário: faça algo pela sua espiritualidade, aquariano. O céu pede mais atenção ao seu universo sutil.

Peixes: você está sociável, mas é preciso ser mais seletivo, pisciano. Cultive a diversidade nos seus relacionamentos de forma bem equilibrada.