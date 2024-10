Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos neste final de semana, 05 e 06

Virginia Gaia 04/10/2024 - 21:27 Para compartilhar:

Uma pausa para renovar os ânimos, recarregar as baterias e buscar por novos ares! É assim que este sábado, dia 5, e domingo, dia 6, chegam para fechar uma semana bastante agitada no céu. Então, é hora de deixar para trás o peso de momentos densos e abrir espaço para novas crenças para animar a senda em direção ao futuro!

Com a Lua Nova poderosa, depois de eclipsar o Sol, avançando pelo signo de Escorpião e, a partir do domingo, pelo signo de Sagitário, o clima geral é tão transformador quanto idealista. Em meio aos dramas e percalços que todo mundo tem, de uma forma ou de outra, na vida, a rainha da noite parece querer motivar até os mais desanimados.

É para seguir com planos e projetos, sem titubear, e então arrastar junto os sonhos mais poderosos! Por isso, vale aproveitar a pausa na rotina de trabalho para encher a alma de reflexões poderosas sobre a natureza de si mesmo e do universo. Sob o contexto do Sol libriano, é hora de reunir as pessoas mais chegadas, inspirar-se em conversas profundas e buscar por novos caminhos.

Afinal, motivar-se é essencial. E, ninguém melhor do que você mesmo para acreditar que até as suas ideias mais ousadas podem tornar-se realidade. Sem medo de críticas, pois ninguém está isento delas, é preciso caminhar e fazer acontecer. Só não vale pecar pela falta de empatia: perceber quem está ao lado é tão importante quanto notar os próprios talentos e limitações.

Por isso, não se deixe intimidar por alguns obstáculos iniciais se os seus ideais estiverem bem fundamentados. O que o mundo precisa é de gente disposta a construir algo que possa ser usufruído coletivamente. E é assim que algo realmente inovador pode sair do papel e ganhar vida na prática. Mãos à obra!

Observe: a Lua Nova ganha corpo e chega a pouco mais de 10% de iluminação ao longo do fim de semana. Próxima ao horizonte Oeste, depois do pôr do Sol, a rainha da noite estará, tanto na noite do sábado quanto na do domingo, nas dependências da Constelação de Libra. No domingo, dia 5, o nosso satélite natural se aproximará das estrelas da garra do aracnídeo representado na Constelação de Escorpião.

Áries: o fim de semana tem ar de mistério para você, ariano. Aproveite para reforçar os laços de afeto com quem vale a pena se comprometer.

Touro: compartilhe bons momentos com quem você gosta e admira, taurino. É preciso estar em boa companhia.

Gêmeos: cuide do seu corpo e da sua saúde, geminiano. É preciso organizar a rotina para descansar por completo.

Câncer: curta mais os momentos com quem você mais gosta e seja criativo para encontrar prazer na simplicidade, canceriano. É hora de agradar aos sentidos.

Leão: cuide da sua intimidade, leonino. É importante estar atento às suas necessidades mais profundas.

Virgem: areje a mente com atividades intelectuais e boas conversas, virginiano. É preciso estar atento às novas possibilidades de aprendizado.

Libra: dê prioridade ao que for realmente mais importante, libriano. É importante fomentar as coisas que podem dar retorno no futuro.

Escorpião: aproveite a intuição em alta para cuidar mais de você, escorpiano. Sinta o que e quem realmente vale a pena na sua vida.

Sagitário: procure dormir bem e relaxar a mente, sagitariano. É hora de minimizar o estresse e deixar a agitação para trás.

Capricórnio: é hora de ver amigos, mas também de ser mais seletivo, capricorniano. Dê prioridade para quem realmente valoriza a sua companhia.

Aquário: é hora de fazer planos, mas cuidado com sonhos inatingíveis, aquariano. Busque ser mais disciplinado.

Peixes: invista em cultura e em programas que estimulem os seus sentidos, pisciano. É hora de sonhar, mas com os pés no chão.