Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos nesta terça, 23

Virginia Gaia 22/07/2024 - 23:27 Para compartilhar:

É hora de ser sensível na medida certa, sem exagerar, pois há muita possibilidade de excesso. Nesta terça-feira, dia 23, a Lua Cheia avança exuberante pelo signo de Peixes, o último e, portanto, mais imaterial do zodíaco. Já o Sol leonino, por sua vez, encara uma dura e profunda oposição com Plutão, o pequeno notável e regente do submundo, na metafísica astrológica.

Assim, é como se o céu estivesse submerso no oceano das experiências sutis e do inconsciente humano. Afinal, tanto o simbolismo da Lua em Peixes como o do Sol encarando Plutão remetem a um ponto fundamental e presente em praticamente todas as mitologias: a necessidade de equilíbrio entre luz e sombra.

Então, é como se o astral forçasse cada um, aqui na Terra, a perceber que, da mesma forma que é preciso ter foco nas realizações práticas, é necessário também cultivar o universo interno. E isso significa que os excessos precisam ser evitados, especialmente para aqueles que tendem a apostar demais nas questões metafísicas.

Pois é inegável: há quem exagere na quantidade de crenças e até na fé. Sim, é preciso sempre acreditar, ser otimista e até buscar referências simbólicas que ajudem a lidar com os desafios da vida cotidiana. Entretanto, nunca é saudável o culto a lideranças narcísicas ou a aposta ilimitada em soluções milagrosas.

Por isso, vale aproveitar que o dia da semana é historicamente dedicado ao energético Marte, planeta guerreiro, para fazer acontecer, mas sem a ânsia de abraçar utopias ou ideias descabidas. Na dúvida, vá sempre pela via mais racional ou, pelo menos, por aquela que avisa sobre riscos e te mostra a saída, caso você queira abandonar o barco.

Essa regrinha, que ajuda a manter a segurança, deve ser aplicada para tudo: metodologias de negócios, abordagens terapêuticas, ideologias, religiões e muito mais. Porque, em toda decisão tomada na vida, há sempre a incerteza. E, para lidar com a dúvida, aposta-se na crença. Mas jamais esqueça: até para crer, é preciso colocar limites.

Observe: com cerca de 90% de iluminação, a Lua Cheia ascende ao Leste, pouco depois das 20h. Aproximando-se do planeta Saturno, ela estará em meio à Constelação de Aquário, assim como o planeta gigante gasoso. Ao longo da madrugada, a rainha da noite ficará também alinhada a Fomalhaut, a estrela Alfa da Constelação de Piscis Austrinus (“O Peixe do Sul”).

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: o dia promete surpresas e traz para você várias questões sensíveis, ariano. Aproveite para lidar com essas questões de forma a encontrar equilíbrio interno.

Touro: veja onde você quer chegar, taurino. É hora de pensar nos seus próximos passos, começando pelas pessoas que quer manter ao seu lado.

Gêmeos: exerça a sua liderança de forma estratégica, geminiano. É fundamental que você consiga lidar com as pessoas de maneira justa e consciente.

Câncer: é hora de perceber o que é prioridade na sua vida, canceriano. O céu pede atenção aos seus valores mais fundamentais e às crenças atreladas a eles.

Leão: você está profundo, leonino. Com o sexto sentido bastante aflorado, perceba as influências sutis de quem está mais próximo a você.

Virgem: é hora de atuar em parceria, virginiano. Esteja aberto ao diálogo e construa relações mais justas em todas as áreas.

Libra: cuide da sua vida prática, libriano. O dia favorece as opções de alimentação saudável e o cuidado com a sua rotina.

Escorpião: é hora de saber se expressar, escorpiano. O céu ajuda você a ser mais você, ativando também a sua criatividade.

Sagitário: cuide do seu universo interno, sagitariano. O céu pede para você dar mais atenção à sua intimidade.

Capricórnio: fale o necessário e seja empático, capricorniano. É preciso saber o que expor e o que deve, primeiro, ser melhor entendido.

Aquário: estabeleça prioridade, aquariano. É hora de apostar no futuro, mas isso precisa ser feito de maneira estratégica.

Peixes: você está bastante sensível, pisciano. Saiba direcionar isso para as coisas certas, evitando também exagerar pelo excesso sentimental.