Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos nesta terça, 10

A Lua Nova já está bem iluminada, na véspera de tornar-se Lua Crescente, nesta terça-feira, dia 10. Avançando pelo signo de Sagitário, a rainha da noite flerta com o relacional planeta Vênus, em Libra, enquanto testa a paciência de Saturno, no signo de Peixes. Dessa maneira, o dia requer paciência com a rotina e mais atenção com as pessoas.

Afinal, quem não tem problemas para resolver e boletos para pagar? É claro que há pessoas menos favorecidas do que outras, de forma que nem sempre a vida é justa. Contudo, de maneira geral, todo mundo sempre está passando por alguma questão difícil para ser resolvida. Ninguém – ou, pelo menos, muito pouca gente – tem tudo resolvido e acessível, assim, de mão beijada.

Por isso, ser empático é tão importante! Em pleno mês reservado ao Setembro Amarelo, é sempre importante lembrar que, por trás de um rosto muitas vezes aparentemente sereno, pode haver um universo emocional cheio de dor e de complexidade. E é nesse sentido que a tensão do nosso satélite natural com o gigante Saturno, patrono dos limites, ajuda a lembrar que todo mundo tem um calo que aperta em algum lugar. Ter isso em mente ao lidar com as pessoas faz toda a diferença!

Afinal, com Saturno nos domínios do signo de Peixes, o tema da saúde mental está em alta. E, mais importante do que repetir discursos bonitos, é trazer a pauta do combate aos distúrbios da alma para o debate público. Isso representa um grande avanço. E é daí que o flerte lunar com Vênus chega para sensibilizar as pessoas.

Porque a ajuda crucial pode vir de quem menos se espera. E, muitas vezes, basta ouvir as dores de alguém para mudar a sua vida por completo. Lembre-se: o universo é feito de relações e trocas. Estar aberto à escuta empática é condição fundamental para evoluir no que é mais precioso para a existência humana: a arte de relacionar-se!

Observe: com quase 50% do corpo iluminado, a Lua Nova estará em seu último, já prestes a tornar-se Lua Crescente. Visível no alto do céu, depois do pôr do Sol, a rainha da noite ficará visível até depois da meia noite da quarta-feira, dia 11. Deslocando-se em direção ao Oeste nas dependências da Constelação de Escorpião, a rainha da noite estará na mesma longitude Rasalgheti, a estrela Alfa da Constelação de Hércules.

Áries: concentre-se para crescer, ariano. É hora de se desenvolver, aprendendo com as pessoas mais velhas ou experientes que você.

Touro: você está mais sensível e bastante profundo, taurino. Procure equilibrar a sua sensibilidade para lidar melhor com os outros.

Gêmeos: divida os seus anseios com as pessoas à sua volta, geminiano. O astral pede mais trocas e conversas sinceras.

Câncer: equilibre a sua sensibilidade e tenha tato para lidar com os outros, canceriano. O céu pede mais delicadeza e trabalho em equipe.

Leão: use a criatividade para interagir com as pessoas, leonino. É importante saber improvisar para poder se desenvolver.

Virgem: procure olhar para as suas questões íntimas, virginiano. O céu pede mais discrição e cuidado com você mesmo.

Libra: o dia favorece os contatos e as tricae de informações, libriano. Esteja com as pessoas, faça contatos e cresça em conjunto.

Escorpião: seja mais objetivo em relação ao que você quer, escorpiano. É preciso saber direcionar sua sensibilidade de maneira produtiva.

Sagitário: avance seguindo a sua intuição, sagitariano. O dia pede mais iniciativa e também mais ousadia, mas com consciência.

Capricórnio: cuide da sua vida íntima e esteja preparado para reviravoltas e surpresas, capricorniano. Mantenha a serenidade para saber improvisar.

Aquário: é hora de investir na diversidade de contatos e relações, aquariano. O momento pede inovação e abertura a pessoas diferentes.

Peixes: o momento favorece o seu crescimento, mas é preciso saber assumir responsabilidades, pisciano. O céu pede também mais planejamento.