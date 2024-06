Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos nesta sexta, 28

Virginia Gaia 27/06/2024 - 21:05 Para compartilhar:

É sexta-feira, mas o céu pede energia para sair da cama, fazer tudo o que precisa ser feito e, depois, abre espaço para mergulhar no fim de semana com tudo! Neste 28 de junho, o último dia útil do mês chega com espírito de que é preciso ir ao ataque para fazer acontecer.

Avançando pelos últimos graus do signo de Peixes, a Lua ingressa nos domínios do pioneiro signo de Áries para lembrar que não adianta olhar para trás, pois é para frente que se anda! Assim, a Lua Minguante acontece depois de a rainha da noite completar sua jornada pelas águas piscianas, estando abraçada ao planeta Netuno. Então, ainda que a fase lunar seja das mais introspectivas, esse olhar também precisa ser direcionado para algo prático.

Em harmonia com Plutão e também com Júpiter, a Lua ariana parece ter pressa para concluir coisas, virar o mês e abrir espaço para que o segundo semestre do ano possa ganhar corpo. Por isso, vale ficar atento à tendência ansiosa que pode pairar no ambiente, ainda que de leve e somente para quem estiver com tendência à excitação exacerbada.

Para quem exerce alguma posição estratégica ou de liderança no trabalho, é válido prestar atenção à tendência de colocar pressão demasiada nas coisas e nas pessoas. É bom lembrar que fim de mês com Lua Minguante requer compreensão para que tudo possa ir ao seu lugar, mas sem desespero. Respire! Fazendo uma coisa de cada vez, é possível cumprir metas e atingir objetivos.

Até porque, com a chegada do fim de semana, o planeta Saturno muda de direção, dando início ao período no qual ficará em movimento retrógrado aparente no céu. Com isso, o mais distante dos planetas e último visível a olho nu dará aquela mãozinha para as revisões e acertos do que for preciso.

Ufa! Lembre-se: é fim de mês, mas não é o fim do mundo!

Observe: chegando à fase Minguante, a Lua ascende ao Leste somente depois das 0h do sábado, dia 29. Com menos da metade do corpo iluminado, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Peixes. Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural estará praticamente no alto no céu, quando será ocultado pela luz do amanhecer. Ao longo do período no qual ficará visível, ele estará também na mesma longitude de Alpheratz, a estrela Alfa da Constelação de Andrômeda.

Áries: você está intuitivo e cheio de energia, ariano. Cuidado somente com possíveis oscilações de humor.

Touro: o dia pode parecer mais arrastado do que o habitual, taurino. Procure então nutrir-se de energia para conseguir fazer tudo o que precisa ser feito.

Gêmeos: você está sociável e cheio de vontade de pensar no futuro, geminiano. Só não deixe que isso tire você do seu foco.

Câncer: planeje-se, canceriano. Você está com tudo para crescer, então precisa ter a cabeça no lugar para agir na hora certa.

Leão: procure arejar a mente com novos conhecimentos e até planeje pequenas viagens, leonino. O céu pede para você expandir os seus horizontes.

Virgem: é hora de transformar-se, virginiano. O céu pede mais critério sobre as suas companhias e também sobre as suas decisões.

Libra: é hora de investir mais tempo com as pessoas, libriano. O céu pede mais parcerias e encontros agradáveis.

Escorpião: segure a ansiedade, mas faça o dia render, escorpiano. O céu pede mais foco e direcionamento no seu dia a dia.

Sagitário: use a sua criatividade, que está em alta, para encontrar formas inovadoras de ajudar, sagitariano. O momento pede mais naturalidade nas suas ações.

Capricórnio: dê atenção à sua intimidade, capricorniano. É preciso saber lidar com as pessoas à sua volta, mas respeitando as suas questões internas.

Aquário: converse com as pessoas, mas tome cuidado para não falar demais, aquariano. O céu pede mais foco nas suas palavras.

Peixes: invista o seu tempo e a sua atenção no que realmente vale a pena, pisciano. É preciso saber dar um passo de cada vez.