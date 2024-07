Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos nesta sexta, 26

Virginia Gaia 25/07/2024 - 23:41 Para compartilhar:

O dia do “sextou” chega empolgado, cheio de vontade de fazer acontecer! Só é preciso ter cuidado com a ansiedade, pois como se diz o ditado popular, a pressa é inimiga da perfeição. Ah, e ainda tem outro: quem tem pressa come cru! Então, o dia está apressado, mas ainda assim, a criatividade precisa correr solta, dando espaço também para tudo o que dá prazer.

Afinal, como toda sexta-feira, o dia é dedicado ao planeta Vênus, mas neste 26 de julho, o planeta regente do amor e do conforto material ainda recebe um aspecto bastante harmônico da Lua Cheia. A rainha da noite e patrona das marés, passando pelo signo de Áries, engatará um belo trígono – um ângulo de 120° – com o mais brilhante entre os planetas do céu noturno, aqui na Terra.

É o último dia como Lua Cheia, já que o nosso satélite natural está prestes a tornar-se Lua Minguante. Assim, o anúncio de que o fim de semana está chegando vem junto com o lembrete de que é necessário cumprir a agenda, atingir metas e, ao mesmo tempo, reservar algum tempo para o prazer. Pois, afinal, ninguém é de ferro.

E tudo isso acontece com Mercúrio todo resoluto e sistemático, domiciliado no signo de Virgem, dando uma mãozinha para quem quer deixar tudo acertado e bem feito. Sabe aqueles detalhes que acabam servindo de obstáculo para mil coisas que podem ser realmente grandiosas, lá na frente? Então, encare-os sem medo, para liquidar a lista de afazeres que ainda estão pendentes de execução.

Daí, com as coisas práticas em ordem, será hora de abrir alas para o fim de semana, já pensando nos pequenos e fundamentais prazeres. Um encontro íntimo, um bate papo com amigos mais chegados ou uma noitada daquelas? Bem, ainda que seja apenas um belo banho morno para lavar a alma ao chegar em casa, lembre-se de cuidar melhor da pessoa que deve ser prioridade na sua vida: você!

Que você tenha uma sexta-feira cheia de alto astral!

Observe: com cerca de 60% de iluminação, a Lua Cheia ascende ao Leste, pouco depois das 23h, ficando depois visível até o amanhecer do sábado, dia 27. Em meio à Constelação de Peixes, a rainha da noite também ficará alinhada a Acamar, a estrela Theta da Consteação de Eridanus.

Áries: com tanta energia de realização, você precisa manter o foco, ariano. Ainda assim, o céu ajuda você a realizar muita coisa.

Touro: invista no seu bem-estar de forma ampla, taurino. Aproveite o dia para planejar a melhor maneira de cuidar de você.

Gêmeos: esteja com as pessoas certas, geminiano. Lembre-se de que é mais importante manter o foco na qualidade do que na quantidade.

Câncer: planeje-se, canceriano. É hora de fazer acontecer, mas você precisa ter objetivos claros e saber lidar com as pessoas.

Leão: procure ampliar os seus horizontes, leonino. É importante que você dê atenção às suas questões mais fundamentais, dando espaço para o aprendizado.

Virgem: vire páginas sem medo, virginiano. É hora de pontuar os seus desejos para crescer do seu jeito.

Libra: o astral favorece as suas relações, libriano. Esteja com pessoas interessantes e busque boas companhias.

Escorpião: o dia pode ser atribulado, mas é preciso saber organizar tudo, escorpiano. Esteja aberto para fazer adaptações, mas lembre-se dos seus objetivos.

Sagitário: organize-se para poder curtir o dia sem abrir mão das responsabilidades, sagitariano. O seu magnetismo pessoal está em alta, então aproveite.

Capricórnio: cuide da sua intimidade, capricorniano. É hora de você investir no que é essencial para você.

Aquário: evite as distrações, aquariano. Mantenha o foco no que você quer e, então, procure trocar experiências com quem está à sua volta.

Peixes: divirta-se, mas sem gastar muito, pisciano. Invista em você, mas evite os excessos, mantendo o foco no que você quer.