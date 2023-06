Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos nesta sexta, 23

O último dia útil da semana amanhece produtivo, cheio de vontade de colocar a vida em ordem. Bateu preguiça? Nem pensar! É preciso arregaçar as mangas e fazer com dedicação. Afinal, não dá para adentrar no fim de semana deixando temas em aberto. Então, não deixe para depois o que pode ser feito hoje mesmo.

O que dá esse tom sistemático e organizado é o ingresso da Lua Nova, ganhando corpo e iluminação, no signo de Virgem, o mais prático do zodíaco. Em harmonia com o benevolente Júpiter, em Touro, mas em tensão com o rígido Saturno, em Peixes, a rainha da noite evoca o prazer das pequenas coisas, com um toque de fé. Então, é preciso lembrar que é sexta-feira, aproveitando-se para incluir o bom e velho cafezinho para começar o dia com tudo!

Até porque estamos em plena temporada do Sol canceriano, abrindo espaço para que a hora do almoço resgate sabores que remetem à comida de mãe e sabores de avó. E daí, mesmo com aquela sensação de abraço ancestral e uma certa preguicinha após a refeição, o astral ainda ajuda a responder aqueles últimos e-mails antes de decretar de vez o “sextou”.

Aliás, com todas essas referências, o céu também ajuda a humanizar o espaço de trabalho daqueles que se sentiram intimidados a deixar o home-office e voltar para a rotina presencial. Por isso, vale decorar a mesa com fotos pessoais, levar aquela plantinha companheira ou até mesmo ocultar um belo amuleto ou objeto de proteção em meio aos pertences profissionais.

Afinal, se tem uma coisa que não pode ficar de fora em uma sexta-feira como esta, dia 23, é a capacidade de transformar até as atividades mais prosaicas em algo mágico. E o melhor de tudo isso: dá para fazer com um toque de magia, tornando tudo mais prazeroso e até produtivo!

Observe: perto de ter 30% do corpo iluminado, a Lua Nova estará, a Oeste, depois do pôr do Sol. Visível até pouco depois das 22h, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Leão. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural estará também alinhado a Alula Borealis e Alula Australis, as estrelas Nu e Xi, respectivamente, da Constelação da Ursa Maior.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: concentre-se, ariano. É hora de organizar tudo, de preferência, junto às pessoas que trabalham junto com você.

Touro: curta o dia, mesmo que ele seja corrido, taurino. É preciso encarar desafios com leveza e muita disposição.

Gêmeos: dê atenção aos temas íntimos, geminiano. É preciso estar atento ao que acontece à sua volta, mas sem perder de vista a sua vida privada.

Câncer: pense antes de falar e perceba as reações do seu interlocutor, canceriano. É hora de ser minucioso nas suas ações.

Leão: tenha foco e aproveite o dia para planejar o fim de semana, leonino. É hora de se divertir sem gastar muito.

Virgem: use a intuição e aproveite o momento de carisma elevado virginiano. É importante agir de forma a respeitar os seus desejos.

Libra: a semana pode ter sido puxada, mas mesmo assim você precisa manter o ânimo em alta, libriano. Procure manter a mente leve e o astral em alta.





Escorpião: invista em conhecimento e na variedade de ambientes a frequentar, escorpiano. É hora de pensar no futuro e compartilhar sonhos com quem apoia você.

Sagitário: demonstre os seus talentos e aplique bem a sua capacidade de liderar, sagitariano. É hora de inspirar quem está à sua volta.

Capricórnio: seja flexível e aprenda com quem está à sua volta, capricorniano. O céu pede mais abertura à sabedoria de quem tem mais experiência que você.

Aquário: não deixe pendências por resolver, aquariano. É fundamental que você saiba separar o que é prioridade e consiga fechar ciclos.

Peixes: dedique-se a quem precisa, pisciano. É importante mostrar-se presente e disponível às pessoas mais próximas.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias