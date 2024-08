Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos nesta sexta, 23

Virginia Gaia 22/08/2024 - 23:59 Para compartilhar:

“O que está acima é como o que está embaixo e o que está embaixo é como está acima” – esta sentença, que define o princípio de correspondência do Hermetismo, uma das escolas de pensamento mais influentes para o esoterismo ocidental, retrata bem o astral desta sexta-feira, dia 23. O último dia útil da semana começa dos mais agitados, até que, à noite, a Lua Cheia muda de signo, abrindo espaço para os prazeres da vida.

No céu, outros aspectos poderosos entre os planetas dão o tom dramático da semana que está prestes a se encerrar. Saturno e Júpiter estão em quadratura – o que significa uma tensão, na metafísica astrológica – e Marte ainda aproveita o ensejo para se agarrar com o segundo. Para completar o quadro, Vênus também resolve entrar na dança, encarando o planeta vermelho em tom não tão amistoso.

Com esse conjunto simbólico tão poderoso, é hora mesmo de arrumar a casa e já se preparar para os próximos desafios. Mas, antes que tudo isso seja encarado somente como sinônimo de dificuldade, é preciso lembrar que as grandes mudanças sempre acontecem a partir de um incômodo. Porque, se está tudo perfeito, ninguém quer mudar nada.

É daí que vem a tradição oriental que enaltece toda crise como sinônimo de oportunidade. E é mesmo! Só não precisa perder o rebolado antes de chegar ao sucesso! Dessa maneira, vale aproveitar a inspiração do Sol virginiano e até do Mercúrio, em movimento retrógrado aparente, para fazer aquele acerto de contas perfeito com a própria vida, especialmente no que toca a rotina e os temas cotidianos.

Por isso, alimente a leveza na sua vida, principalmente no seu ambiente de trabalho. Aproveite esse momento para revisar metas e repensar objetivos. Com a concentração bem direcionada para os temas certos, não tem como dar errado. E daí é só correr para decretar o “sextou” com quem vale a pena.

O melhor de tudo isso é: o fim do expediente e, consequentemente, o início do fim de semana terá a Lua Cheia em Touro, seu signo de exaltação. Então, é como se a rainha da noite decretasse que é hora de buscar por mais conforto e prazer!

Observe: com cerca de 70% do corpo iluminado, a Lua Cheia surge ao Leste, por volta das 22h, ficando depois visível até o amanhecer do sábado, dia 24. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Áries, ficando também alinhada a Mirach, a estrela Beta da Constelação de Andrômeda

Áries: faça tudo no seu ritmo, ariano. O dia pode ser corrido, mas você precisa conseguir destinar o seu tempo de forma racional.

Touro: mantenha a calma e evite conflitos desnecessários, taurino. É fundamental que você encontre um espaço sereno em sua mente.

Gêmeos: o dia pode trazer surpresas, geminiano. Esteja atento às suas companhias e preste atenção nos detalhes.

Câncer: seja diplomático, canceriano. É hora de estar junto às mais diversas pessoas, estando aberto aos contatos.

Leão: aprenda com quem tem mais experiência para poder se planejar, leonino. O astral pede mais olhar para o futuro.

Virgem: é hora de expandir horizontes, virginiano. Transforme-se para poder crescer de maneira bem sustentada.

Libra: estabeleça contatos com quem sabe assumir compromisso, libriano. Isso vale para todos os tipos de relacionamento, então saiba dialogar.

Escorpião: esteja com as pessoas certas para não perder tempo, escorpiano. É preciso ser produtivo e amigável ao mesmo tempo.

Sagitário: é fundamental que você cresça junto aos que apoiam suas ideias criativas, sagitariano. Só cuidado com a ansiedade.

Capricórnio: organize tudo para poder descansar de forma devida, capricorniano. É fundamental que você separe um tempo para se dar prazer.

Aquário: saiba comunicar as suas necessidades íntimas devidamente, aquariano. Esteja atento às pessoas que valorizam o seu bem-estar.

Peixes: eleja as prioridades certas e não perca tempo com o que não vale a pena, pisciano. É hora de ter mais foco em tudo.