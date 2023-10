Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos nesta sexta, 20

Virginia Gaia 19/10/2023 - 21:38 Para compartilhar:

É hora de buscar clareza de ideias e evitar mal entendidos! Nesta sexta-feira, 20, dia da semana dedicado historicamente ao relacional planeta Vênus, o “sextou” chega junto a algumas tensões no céu. A conjunção exata entre o Sol e o comunicativo Mercúrio acontece ao mesmo tempo em que essa dupla forma um ângulo de 90° – chamado de quadratura, na metafísica astrológica – com o poderoso Plutão.

Com isso, o céu revela o poder das palavras, tanto para promover o diálogo e os acordos, como também para espalhar discórdia e desentendimentos. Por isso, é importante, antes de qualquer coisa, conhecer direito os assuntos sobre os quais se quer falar ou opinar. E, mais do que isso, é preciso iluminar pensamentos e esclarecer dúvidas, utilizando a arte da diplomacia e da negociação.

Nesses tempos de comunicação frenética, com bits e bytes circulando via wi-fi em uma velocidade difícil de ser acompanhada pelo raciocínio humano, é preciso ter cautela. Para cada novo grande tema que domina os noticiários, todo mundo quer dar sua opinião. Na pressa para se posicionar, muita gente acaba compartilhando ideias parciais e visões de mundo limitadas.

Também pudera: com tanta descarga de dados, o tempo todo, é mesmo difícil ser especialista em absolutamente todos os assuntos. Aliás, se especializar em algo significa, necessariamente, conhecer um tema em profundidade. E é humanamente impossível conhecer tudo em detalhes. Por isso, nunca foi tão necessário buscar fontes de informação de credibilidade para se manter informado.

Pois, no fim das contas, é vital saber reconhecer as próprias limitações na hora de defender posições políticas, ideológicas, culturais e até religiosas. Na dúvida, não tenha medo de perguntar. Admitir a própria ignorância é um ato nobre que demonstra capacidade de entender que, para toda questão complexa, existem inúmeras verdades e pontos de vista!

Observe: próxima de chegar ao 40% do corpo iluminado, a Lua Nova estará já relativamente alta no céu, mas ainda na porção Oeste, depois do ocaso solar, ficando depois visível até aproximadamente a meia-noite do sábado, dia 21. Nas dependências da Constelação de Sagitário, o nosso satélite natural estará ao lado de Nunki e Ascella, as estrelas Sigma e Zeta, respectivamente, do conjunto estelar dedicado ao mítico arqueiro.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: planeje os seus passos e pense bem sobre as suas ambições, ariano. É importante fazer tudo com calma e estratégia.

Touro: invista nas conversas profundas, taurino. É hora de incentivar as boas trocas intelectuais, ampliando horizontes pessoais e culturais.

Gêmeos: a sua intuição está em alta, geminiano. Preste atenção nos detalhes e esteja ao lado de quem combina de verdade com você.

Câncer: seja empático, canceriano. É preciso entender os outros para poder tomar decisões melhores.

Leão: procure aplicar suas ideias na prática, leonino. Não adianta ficar somente teorizando, é preciso agir com assertividade.

Virgem: divirta-se, mas sem deixar as responsabilidades de lado, virginiano. É hora de buscar mais prazer, organizando o seu tempo para atividades de lazer.

Libra: cuide do astral e do clima na sua casa, libriano. O dia ajuda você e deixar tudo mais leve na esfera íntima.





Escorpião: procure fazer contatos mais certeiros, escorpiano. Aliás, converse com pessoas interessantes e que possam acrescentar às suas ideias.

Sagitário: dê atenção aos seus recursos e planeje-se para chegar mais longe, sagitariano. Aliás, aproveite para planejar programas prazerosos e pouco custosos.

Capricórnio: renove as suas energias, capricorniano. O dia pede para você cuidar do que é prioridade na sua vida, começando pelo seu corpo e aparência.

Aquário: cuide da sua saúde em um nível amplo, aquariano. É fundamental que você dê atenção às suas questões mais profundas e sutis.

Peixes: preste atenção nos ambiente que você frequenta, pisciano. É importante estar em boa companhia.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias