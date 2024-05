Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos nesta sexta, 17

Virginia Gaia 16/05/2024 - 20:38 Para compartilhar:

O último dia útil da semana chega em pique de resolver o que precisa ser resolvido, com cada um fazendo a sua parte para que as coisas sejam mais fáceis para todo mundo. Nesta sexta-feira, dia 17, o céu pede mais espírito de equipe e colaboração comunitária para que tudo possa ser colocado em seu devido lugar.

Com a Lua Crescente avançando pelo signo de Virgem, a rainha da noite sorri para o relacional planeta Vênus e o coletivista Urano, no signo de Touro. Tudo isso às vésperas de um caloroso encontro entre esses dois planetas, cujo simbolismo está tão fortemente atrelado à arte de relacionar-se com as pessoas, aqui na Terra. E ainda tem mais: no sábado, dia 18, também acontece o aspecto exato da luminosa conjunção do Sol com Júpiter, o expansor da astrologia.

Assim, o céu lembra que ninguém consegue fazer nada sozinho e que, na vida, fazer associações e cooperar é a chave para tornar as batalhas diárias mais leves. É claro que nem sempre é fácil estabelecer bons relacionamentos. No ambiente de trabalho, por exemplo, não faltam histórias nas quais, sob o discurso do trabalho e equipe, emerge uma competitividade tóxica. E é nessa direção que o astral também conta com uma tensa quadratura – um ângulo de 90° – entre Mercúrio e Plutão.

No Sistema Solar, esses dois pequenos planetas rochosos são mesmo bem diferentes e opostos. Enquanto Mercúrio é o mais próximo ao Sol, Plutão é o mais distante. Aliás, ele está tão longe e é tão pequenino, que teve de ser rebaixado a planeta anão, constando hoje como apenas mais um membro do Cinturão de Kuiper, a faixa mais externa que reúne pequenos objetos nos limites do nosso sistema planetário.

Por isso, é hora de evitar a todo custo aquela síndrome do pequeno poder e, especialmente, as pessoas que gostam de lançar mão desse traço tão desprezível e danoso ao comportamento humano. Então, abrace o espírito do “sextou” da melhor maneira: sendo prestativo, simples e comunicativo, sem maiores pretensões. Na maior parte das vezes, as grandes conquistas vêm daqueles que menos se preocupam em parecer grandiosos!

Observe: com cerca de 70% do corpo iluminado, a Lua Crescente ao Leste, depois do pôr do Sol, podendo ser vista até por volta das 2h da manhã do sábado, dia 18. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará nas dependências da Constelação de Virgem, alinhada a Alkes, a estrela Alfa da Constelação de Crater.

Áries: faça o que tem que ser feito, mas sem se estressar ariano. É importante estar presente, mas sem pressionar demais os outros.

Touro: seja direto, mas evite os exageros, taurino. Aliás, é hora de você mostrar o que tem de melhor sendo simples e comunicativo com as pessoas.

Gêmeos: cuidado para não se apegar a detalhes e acabar deixando o que é prioritário para trás, geminiano. É preciso ser sistemático, mas pegando leve.

Câncer: organize a agenda para não se afobar, canceriano. É importante manter a mente serena para caminhar melhor.

Leão: agrade-se, mas sem gastar muito tempo ou dinheiro, leonino. É importante se cuidar, mas sem exageros.

Virgem: pegue leve com você mesmo, virginiano. O céu pede mais sensibilidade com você para que haja também mais leveza para lidar com o entorno.

Libra: procure manter a mente descansada, libriano. É fundamental que você esteja atento às suas necessidades primárias e ao seu bem-estar.

Escorpião: cuidado com a ansiedade, escorpiano. É preciso fazer planos, mas também executá-los, dando tempo ao tempo.

Sagitário: é hora de investir na sua autonomia, mas evitar as ilusões, sagitariano. O céu ajuda você a se destacar, mas é preciso fazer isso com humildade.

Capricórnio: busque ouvir mais as pessoas com mais experiência que você, capricorniano. O céu pede para você se dedicar melhor ao que fornece boas oportunidades para reflexão.

Aquário: transforme-se, aquariano. O céu pede para você olhar para o seu entorno, ver o que é essencial e desenvolver-se a partir de decisões bem embasadas e conscientes.

Peixes: coopere, pisciano. É preciso saber ceder e também atuar em conjunto, exigindo das pessoas na mesma medida em que você se mostra colaborativo.