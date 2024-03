Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos nesta sexta, 15

Virginia Gaia 14/03/2024 - 22:33 Para compartilhar:

Esta sexta-feira, dia 15, chega querendo mais conversas amigáveis, sinceras e entregues ao pé do ouvido. Com a Lua Nova ganhando corpo, a rainha da noite ingressa no signo de Gêmeos, incentivando as trocas mútuas e os aprendizados. Que tal aprimorar a sua capacidade de ouvir histórias para também poder contar um pouco das suas experiências?

Flertando com o planeta tagarela Mercúrio, atualmente de passagem pelo impulsivo signo de Áries, o nosso satélite natural ajuda aqueles que precisam evocar uma palavra amiga ou desabafar as suas dores e sabores. Dá para ser espontâneo, falar a verdade, mas sem pesar no ambiente. Afinal, a Lua geminiana sabe se adaptar, é dada à diversidade e nutre amizades que se renovam com facilidade.

Tem coisa mais gostosa que papo com aquele irmão que, mesmo sem ser biológico, a vida deu de presente? Seja papo furado ou papo sério, o que vale é lembrar que, muitas vezes, ombros amigos podem valer mais que qualquer coisa. E com o Sol ainda em plena temporada pisciana, é hora de exercer a empatia e receber todo mundo de braços abertos. Sempre vale a regra: nunca falta colo para quem acolhe todo mundo.

Mas como nem tudo são flores nessa vida, a Lua também engata uma tensãozinha com Vênus e com Saturno. Como ambos também estão em Peixes – e de mãos dadas – então, é sempre bom lembrar que as palavras nunca ficam soltas ao vento. Por isso, é hora de se pautar pela responsabilidade afetiva: fale o que pensa, mas não sem lembrar que o que é dito tem poder, especialmente quando os sentimentos estão em pauta.

Então, aproveite para homenagear o planeta regente do dia. Como acontece todas as sextas-feiras, o dia é de Vênus: o planeta que é o mais brilhante rege os relacionamentos para lembrar que quem sabe amar de verdade brilha por si só!

Observe: com quase 40% do corpo iluminado, a Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol, podendo ser vista até pouco depois das 22h, quando ficará abaixo da linha do horizonte. Em meio à Constelação de Touro, a rainha da noite estará praticamente ao lado da gigante vermelha Aldebaran, a estrela Alfa desse conjunto estelar.

Áries: seja sincero e aproveite o dia para fazer bons contatos, ariano. O céu pede mais atenção ao seu entorno e abertura para boas conversas.

Touro: tenha senso de prioridade e tome cuidado com a dispersão, taurino. É preciso saber administrar bem o seu tempo e os seus recursos.

Gêmeos: use a sua sensibilidade para perceber melhor o seu entorno, geminiano. É fundamental que você consiga aplicar bem a sensibilidade aflorada.

Câncer: priorize o seu bem-estar, canceriano. É preciso dar atenção à sua saúde mental e aspectos sutis da sua vida.

Leão: seja flexível para lidar com as mais diversas pessoas e personalidades, leonino. O dia favorece a sua vida social.

Virgem: planeje-se, virginiano. É hora de ser organizado e conquistar o seu lugar ao sol, abrindo espaço para o seu crescimento.

Libra: aprenda com as pessoas, libriano. O momento pede mais mente aberta e flexibilidade de ideias.





Escorpião: o astral traz profundidade e abre espaço para transformar-se, escorpiano. Vença os seus medos e faça boas associações.

Sagitário: busque mais equilíbrio para poder trocar melhor com as pessoas, sagitariano. O astral pede mais ação em parceria.

Capricórnio: faça tudo a seu tempo, mas procure ser produtivo, capricorniano. É importante caprichar e também saber atuar em equipe.

Aquário: seja mais espontâneo, aquariano. O céu abre espaço para que você consiga agir com mais autoconfiança.

Peixes: o astral está mais íntimo e pede um clima mais intimista, pisciano. Cuide das pessoas mais próximas, incluindo a família.

