Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos nesta sexta, 12

Virginia Gaia 11/07/2024 - 21:55 Para compartilhar:

Toda sexta-feira é dia dele: Vênus, o planeta regente do amor, da sedução e da beleza. Como neste 12 de julho não poderia ser diferente, o último dia útil da semana chega embalado nesse astro tão reluzente e que está recém chegado nos luminosos domínios do signo de Leão. Então, prepare-se: o céu pede para brilhar, especialmente porque a Lua Nova, já quase Lua Crescente, segue bela e formosa pelo esteta signo de Libra.

Que tal caprichar no visual? Não porque você precisa de olhares de aprovação. Na verdade, é para que você se sinta bem, sendo quem você é. Até porque nem tudo nessa vida são flores e, para todo mundo que reluz, há sempre um ser das trevas que gosta de obscurecer o brilho alheio. Então, fique ligado: nesse momento em que mal chegou aos domínios leoninos, o planeta dos relacionamentos engata uma tensa oposição com o poderoso Plutão, no signo de Aquário.

Com o planeta do amor, Vênus, de mal com o patrono da sexualidade, Plutão, o astral pode evidenciar as tensões nessas áreas tão sensíveis da vida. Por isso, a dica geral é tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexa: seja você! Pois é, nesses tempos tão dinâmicos, parece que honrar os próprios desejos e talentos acaba se tornando uma tarefa árdua.

Pior fica para quem costuma se comparar, medindo beleza e poder de atração com base em métricas estipuladas socialmente. Métricas que, aliás, estão cada vez mais irreais e cruéis. Então, pense que esse capricho na aparência pode muito bem ser aquela maquiagem simples que, com uma calça jeans surrada, fica estiloso de um jeito que pode chamar muito mais a atenção do que grandes produções estéticas.

E daí que a sedução pode acontecer de forma mais fluida, sem grandes atos de efeito, sabe? E essa tensão entre Vênus e Plutão pode acabar sendo menos uma disputa e muito mais uma calibrada saudável. E daí, sim, é que os encontros ficam mais interessantes!

Observe: com cerca de 40% de iluminação, a Lua Nova – prestes a tornar-se Lua Crescente – estará bem alta no céu, depois do pôr do Sol. Ficando visível quase até praticamente às 23h30, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Virgem. Ao lado de Porrima, a estrela Gama da moça coletora, o nosso satélite natural também se aproximará gradualmente de Algorab, a estrela Delta da Constelação do Corvo.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente. Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO.

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada.

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: seja diplomático, ariano. É preciso saber avançar, mas sabendo equilibrar as suas necessidades com as demandas dos outros.

Touro: é hora de ter foco e, ao mesmo tempo, cuidar do bem-estar na sua vida prática, taurino. Saiba se preservar.

Gêmeos: o astral está aberto às paqueras e à sedução, geminino. É hora de se mostrar para quem você deseja.

Câncer: dê atenção à sua vida íntima, canceriano. O momento pede para você buscar mais equilíbrio entre os mais próximos.

Leão: seja você mesmo, mas sem passar por cima dos outros, leonino. É hora de você buscar mais atenção sem precisar ser muito invasivo.

Virgem: é hora de investir o seu tempo nas coisas certas, virginiano. O céu pede para você entender melhor o que é prioridade nesse momento.

Libra: use a intuição para agir de maneira mais produtiva, libriano. É preciso investir nas coisas certas.

Escorpião: cuidado com a confusão mental, escorpiano. Cuide do seu bem-estar e da sua saúde em um nível amplo.

Sagitário: esteja com as pessoas certas, sagitariano. O céu pede mais atenção às suas amizades e relações próximas.

Capricórnio: é hora de ser estratégico, capricorniano. Busque harmonia para ir atrás dos seus objetivos.

Aquário: o céu pede mais aprendizado, aquariano. Seja flexível para aprender com as pessoas à sua volta.

Peixes: não tenha medo de virar páginas, pisciano. O astral pede mais ousadia e o bom uso do seu sexto sentido.