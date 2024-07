Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos nesta sexta, 05

Virginia Gaia 04/07/2024 - 21:15 Para compartilhar:

É Lua Nova e, com ela, um novo ciclo se inicia no céu. Isso acontece todos os meses, em um fenômeno astronômico chamado de Lunação. Contudo, neste início do mês que abre o segundo semestre, esse encontro entre os dois luminares da astrologia está especial: nesta sexta-feira, dia 5, o Sol e a Lua estarão abraçados, no signo de Câncer, ao lado do brilhante planeta Vênus e alinhados a Sírius, a estrela mais brilhante do céu.

Com esse conjunto de aspectos, o simbolismo canceriano e de tudo o que mergulha fundo nas emoções – e também nas intuições – fica em alta. Isso porque o novo ciclo lunar acontece nos domínios zodiacais onde a Lua governa absoluta. Afinal, a rainha da noite é regente do signo de Câncer. Mas não é só: tem muito mais coisa para tornar a Lua Nova desta sexta-feira algo para marcar uma nova fase de verdade, mesmo que isso signifique somente uma decisão de virar páginas dentro de si.

Então, se é para mudar padrões emocionais, a hora é agora! O planeta Vênus, tocado pela Lua Nova depois de ter chegado ao aspecto exato de sua conjunção superior ao Sol e já prestes aparecer novamente no céu como Estrela Vespertina, dá o tom relacional do novo ciclo. Por isso, o astral também abre espaço para novos encontros e a construção de relacionamentos que toquem mais fundo, nos sentimentos, nas sensações e até na alma.

Alinhada ao ponto exato onde acontece a Lua Nova estará Sirius, a estrela Alfa da Constelação do Cão Maior e também a mais brilhante do céu. Cintilando em tom alvo, Sirius marca a boca de um dos cães de guarda que acompanham o mítico Órion, o caçador imortalizado na Constelação de Órion. Dada a associação com os latidos dos animais mais fiéis ao homem, o simbolismo de Sírius remete aos grandes anúncios e às belas declarações afetivas.

Porque quem avisa, amigo é. E também é pela via do diálogo que os melhores acordos e entendimentos permitem estabelecer as melhores relações de parceria. Quer mais? Bem, Sírius também tem um toque de magia, já que no antigo Egito era considerada a estrela de Ísis, a deusa da feminilidade e da sexualidade que ressuscitou Osíris, o deus do Sol.

Então, que você consiga nascer e renascer, junto às pessoas certas para alimentar sentimentos nobres e saudáveis. É hora de acreditar na magia que só os encontros e desencontros da vida podem proporcionar à experiência humana!

Observe: como acontece nesse início de Lua Nova, a rainha da noite estará ausente do céu noturno, já que cruzará a esfera celeste, de Leste a Oeste, junto ao Sol. Dentre os planetas visíveis a olho nu, o que fica mais tempo no céu é Saturno, que ascende ao Leste depois das 22h, em meio à Constelação de Aquário. Marte, por sua vez, aponta no horizonte pouco antes das 3h da manhã do sábado, dia 6, nas dependências da Constelação de Áries.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente. Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO.

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada.

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: é hora de ouvir a intuição, ariano. Vá com calma e dê valor às pessoas que conhecem você de perto.

Touro: dê atenção às pessoas e ouça a sua voz interior, taurino. É fundamental que você consiga se comunicar para além das palavras.

Gêmeos: é importante ter foco, canceriano. Não deixe de investir nos seus sonhos, mas faça uma coisa de cada vez.

Câncer: a Lua Nova faz com que você se sinta completamente renovado, canceriano. É hora de abrir uma nova fase na sua vida, então celebre!

Leão: o céu está inspirado para você, leonino. É hora de você olhar para dentro, sabendo priorizar as suas necessidades emocionais.

Virgem: cerque-se das pessoas certas, virginiano. É hora de buscar novas oportunidades, mas junto com quem realmente vale a pena.

Libra: invista na sua carreira, libriano. É importante que você tenha foco e encontre caminhos para crescer.

Escorpião: esteja aberto aos conselhos de pessoas mais experientes, escorpiano. É hora de ser estratégico.

Sagitário: mergulhe dentro de você para poder se renovar, sagitariano. É hora de desapegar do que não serve mais.

Capricórnio: faça boas parcerias, capricorniano. O céu pede para você se atentar às pessoas e oportunidades que podem crescer junto com você.

Aquário: cuide do seu dia a dia, aquariano. O astral pede mais atenção à sua rotina e cuidados essenciais.

Peixes: seja criativo, pisciano. O astral pede para que você consiga se renovar, sendo espontâneo para permitir a aplicação dos seus talentos.