Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos nesta segunda, 19

Virginia Gaia 18/08/2024 - 23:57 Para compartilhar:

Esta segunda-feira, dia 19, está literalmente iluminada! Com a Lua Cheia, a semana começa não somente cheia de energia, mas com os todas as emoções à flor da pele. Recebendo a luz solar em toda a sua face visível aqui da Terra, a rainha da noite estará no signo de Aquário, oposta ao Sol leonino, que está de mão dadas com Mercúrio.

Assim, o céu evoca os temas aquarianos, sempre tão conectados ao futuro e à rebeldia, ao passo em que também lembra o quão importante é buscar pelos mais oníricos ideais. Assim, com muita inspiração para novos planos, o dia amanhece com febre de futuro. E é dessa forma que o universo oferece um contexto astrológico que está entre os mais ricos.

Na mesma longitude da rainha da noite, estará Gienah, a estrela Epsilon que dá corpo a uma das asas da ave representada na Constelação do Cisne. Por representar Zeus na pele desse belo animal cheio de histórias míticas, esse conjunto estelar é um dos mais místicos do céu noturno. Em diversas culturas, cisnes estão associados aos grandes ritos de passagem, ao contato com a divindade, à pureza e também ao mais profundo amor.

De Sarasvati, a deusa consorte de Brahma no casal criador do universo do panteão hindu, à imagem do protetor das almas presente no folclore finlandês, cisnes inspiram a elevação dos pensamentos. Nas artes, esse conjunto de representações míticas foi o ponto de partida para contos célebres, como o do Patinho Feio, e ainda guiou a genialidade musical de ícones como o compositor russo Pyotr Tchaikovsky, com o sensível balé de O Lago dos Cisnes.

E é com esse espírito que o astral abre portas para as ideias mais ousadas e os ideais mais nobres. E tudo isso com a possibilidade de realização prática, desde que o universo emocional esteja bem estruturado. Saturno, em Peixes, está se estranhando com Vênus, em Virgem, e essa dupla ainda enquadra a conjunção entre Marte e Júpiter, em Gêmeos. Mas nada disso pode abalar o sopro divino que vem da Lua Cheia!

Então, o recado é claro: comece a semana aberto às intuições, aos sonhos e aos seus ideais mais elevados. Acreditar que é possível fazer melhor, lá na frente, é meio caminho andado para fazer o bem desde já!

Observe: completamente iluminada, a Lua Cheia cruzará o céu todo, de Leste a Oeste, depois do ocaso solar. Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural estará em meio à Constelação de Aquário, aproximando-se gradualmente do planeta Saturno, em meio ao mesmo conjunto estelar.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: aproveite o momento de energia elevada para se lançar ao novo, ariano. Seja ousado e só tome cuidado com uma possível ansiedade.

Touro: exerça a sua liderança de forma positiva, taurino. É importante que você consiga pensar no futuro ao passo em que se comunica com leveza.

Gêmeos: seja flexível, geminiano. Lembre-se de que é sempre importante estar aberto à revisão e às novas ideias

Câncer: o céu está cheio de mistério para você, canceriano. Use o seu sexto sentido para perceber quem é quem à sua volta.

Leão: busque o equilíbrio, leonino. É preciso saber se expressar, sem exageros, mas com a capacidade de se posicionar.

Virgem: cuide da sua rotina e não deixe de valorizar o trabalho dos seus pares, virginiano. É preciso ter paciência e atuar em equipe.

Libra: mesmo que a rotina seja corrida, não deixe de cuidar de você, libriano. O céu pede mais autenticidade e prazer em ser você mesmo.

Escorpião: cuide de você e priorize a sua estabilidade emocional, escorpiano. O astral pede mais autocuidado e atenção à sua intimidade.

Sagitário: seja direto, mas tome cuidado com o teor das palavras, sagitariano, O momento também pede mais foco e menos dispersão.

Capricórnio: esteja atento ao que é essencial e tenha senso de prioridade, capricorniano. É hora de você organizar os seus recursos materiais.

Aquário: comece a semana com o humor em alta, aquariano. Procure dar atenção e vazão às suas emoções.

Peixes: procure dormir bem para começar a semana com a mente descansada, pisciano. É preciso cuidar da sua saúde em um nível amplo.