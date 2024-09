Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos nesta segunda, 9

Virginia Gaia 09/09/2024 - 0:37 Para compartilhar:

A semana começa cheia de otimismo para colocar a vida em ordem! Quantos compromissos cabem na sua agenda? Bem, o risco sob o céu desta segunda-feira, dia 9, é somente acabar assumindo mais itens do que a agenda tem de espaços para serem preenchidos. Por isso, não esqueça: ninguém é de ferro e, até para ser mais produtivo, é preciso ter pausas ao longo do dia.

Aliás, produtividade associada à motivação é a ordem do momento! Mas não aquele discurso motivacional clichê que se vê muito ultimamente por aí. É para amar e se empolgar porque você está, de fato, envolvido com o que faz. E é para ter prazer nas pequenas coisas mesmo. Isso se dá por conta do ingresso da Lua Nova no signo de Sagitário, o ponto do zodíaco onde o mítico arqueiro avança em direção ao futuro, sem olhar para trás.

Por outro lado, esse olhar para o mínimo que é o máximo fica ainda mais em evidência, pois Mercúrio adentra os domínios virginianos, seguindo os passos do Sol. Assim, o clima geral favorece as providências cotidianas e os cuidados com a rotina, favorecendo o foco no trabalho, é claro. E é exatamente por conta do ritmo trabalhador que é preciso também curtir um pouco.

Por isso, não deixe de dar aquele charme à sua mesa, fazer algo simples e cordial para deixar o escritório – ou a mesa do colega – mais aprazível. E, caso o humor não esteja ajudando, algo que é bem raro quando a Lua passa pelos empolgados domínios sagitarianos, vale buscar alguma atividade mais leve.

Até porque a semana está só começando, Mercúrio em Virgem é também o mais caprichoso e ainda estamos com a Lua Nova prestes a virar Lua Crescente, em pique pré-eclipse. Ufa! É muita coisa para fazer, mas com jogo de cintura, tudo é possível. Então, seja exigente, mas também lembre de saber deixar para lá o que pode ser apenas preciosismo.

Seja simples e tenha uma vida mais fácil, leve e prática! O astral virginiano agradece!

Observe: com pouco menos de 40% de iluminação, a Lua Nova estará alta e a Oeste, depois do pôr do Sol, ficando visível até quase a meia noite. Nas dependências da Constelação de Escorpião, a rainha da noite estará próxima à longitude de Kornephoros, a estrela Beta da Constelação de Hércules.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand) m

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: o dia favorece o aprendizado, ariano. Você está cheio de energia, então aproveite para saber mais sobre os temas do seu interesse.

Touro: preste atenção nos detalhes, taurino. O céu ajuda você a deixar para trás itens de menor importância, mas é preciso saber identificá-los.

Gêmeos: faça as coisas em parceria, geminiano. Deixe pequenas diferenças de lado e mantenha o foco no que for capaz de unir as pessoas.

Câncer: organize a sua agenda e a sua rotina, canceriano. É hora de ser colaborativo, mas também é preciso saber cuidar das coisas práticas da sua vida.

Leão: é hora de manter a autoconfiança em alta e tomar atitude, leonino. Seja mais simples e espontâneo.

Virgem: dê atenção às suas necessidades pessoais, virginiano. É preciso estar atento ao que precisam os mais próximos e íntimos.

Libra: esteja aberto às conversas produtivas, libriano. É sempre hora de trocar informações, desde que você não perca o foco.

Escorpião: é hora de ter foco e organizar as suas coisas, escorpiano. Procure cuidar da sua vida material com mais critério.

Sagitário: use a intuição para começar a semana com o pé direito, sagitariano. Corra atrás dos seus sonhos de forma bem direcionada.

Capricórnio: mesmo que o dia seja corrido, não deixe de cuidar da sua saúde mental, capricorniano. É preciso dar um tempo para você.

Aquário: pense no futuro, mas não desprenda do presente, aquariano. É fundamental que você seja flexível.

Peixes: exerça a sua liderança de maneira bem calculada, pisciano. É sempre hora de ser diplomático e conquistar a simpatia das pessoas.