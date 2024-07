Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos nesta quinta, 18

Virginia Gaia 17/07/2024 - 22:22 Para compartilhar:

O astral parece querer falar pelos cotovelos! Pois é, nesta quinta-feira, dia 18, a dança dos planetas abre espaço para a boa e velha comunicação. Que tal falar o que pensa? A expressão dos valores e crenças pessoais, sem medo do julgamento, é uma garantia fundamental ao bem-estar do ser humano e ainda uma garantia incondicional para sociedades democráticas.

No plano íntimo, poder expressar sentimentos é também fundamental. Como estimar o valor de uma relação na qual existe espaço para expor os pensamentos e as questões mais complexas que moram no âmago da alma? É para esse tipo de vínculo que o astral deste dia da semana, dedicado historicamente ao grandioso planeta Júpiter, leva a atenção.

Na movimentação dos astros, a Lua Crescente, já bastante iluminada, avança pelo idealista e ideológico signo de Sagitário. A partir do território do mítico arqueiro, a rainha da noite forma um ângulo de 120° com o mensageiro Mercúrio, no signo de Leão. Sob esse ângulo, chamado na metafísica astrológica de trígono, é como se o nosso satélite natural e o pequeno planeta rochoso mais próximo ao Sol se estimulassem mutuamente para expressar o melhor de si, cada um do seu jeito.

Por sua vez, o sensível Sol canceriano faz um aceno simpático ao multifacetado e revolucionário Urano, no signo de Touro. Com esse flerte astrológico, o astral também abre espaço para as conversas reveladoras e as trocas intelectuais inusitadas. Por isso, é hora também de se deixar levar um pouco pelos papos interessantes e despretensiosos, mas que podem render algo emocionalmente rico no futuro. E isso vale para as relações de todos os tipos.

Nessa vida, é como dizia o célebre Abelardo Barbosa, mais conhecido como Chacrinha: “quem não se comunica, se trumbica”. Com esse bordão, ele fez fama e revolucionou a televisão brasileira, mostrando que, no fim de tudo, a melhor maneira de ser lembrado é pela simplicidade.

Observe: com mais de 90% de iluminação, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol, ficando visível até depois das 5h da manhã da sexta-feira, dia 19. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação do Serpentário, ficando também alinhada a Sargas, a estrela Theta da Constelação de Escorpião.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: a sua mente está fervilhando, ariano. É hora de você entender melhor o seu entorno para evitar tirar conclusões precipitadas.

Touro: seja ousado na medida certa, taurino. É para assumir riscos, mas sem fazer loucuras ou abrir mão de coisas muito essenciais.

Gêmeos: é hora de falar o que pensa e também de pedir sinceridade das pessoas, geminiano. Use a intuição para perceber segundas intenções nas entrelinhas.

Câncer: cuide dos detalhes da sua vida cotidiana, canceriano. É preciso fazer o que tem algum real significado para você.

Leão: encontre novas soluções para antigos problemas, leonino. O céu pede mais atenção às suas aptidões naturais.

Virgem: é hora de estar próximo à família e às pessoas próximas, virginiano. O céu pede mais atenção às pessoas mais importantes para você.

Libra: cuidado para não falar demais, libriano. O céu pede mais atenção às suas palavras e ações práticas.

Escorpião: é hora de investir nas coisas certas, escorpiano. Cuidado para não querer ousar demais e, com isso, acabar perdendo o rumo das suas coisas.

Sagitário: o seu carisma está em alta, sagitariano. Aproveite isso para tomar a iniciativa e fazer o que precisa ser feito.

Capricórnio: é importante priorizar a sua saúde psíquica, capricorniano. Procure dormir bem e prestar atenção nos seus sonhos.

Aquário: seja estratégico, aquariano. É importante que você busque novas oportunidades, mas sem sucumbir à ansiedade.

Peixes: invista no longo prazo, pisciano. É hora de construir no presente para ter resultados no futuro.