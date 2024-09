Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos nesta quinta, 05

Virginia Gaia 04/09/2024 - 21:32 Para compartilhar:

É quinta-feira, dia dedicado a Júpiter, o planeta regente da sabedoria. No céu deste 5 de setembro, a Lua Nova libriana amanhece ao lado de Vênus, o planeta regente dos relacionamentos, da beleza e do conforto. Então, é como se o céu perguntasse: o que faz você se sentir rico, belo e bem acomodado, se não as pessoas que o cercam?

Em tempos de tensões astrológicas bastante relevantes – Júpiter, em Gêmeos, e Saturno, em Peixes, estão se estranhando em um ângulo reto e, agora, também o Sol virginiano está reforçando tudo isso – é preciso estar atento e forte. E o que adiciona essa capacidade de resistir e avançar, apesar dos pesares, são as companhias ricas e proveitosas que encontramos ao longo da vida.

Algo está desafiador para encarar nesses dias? Pois é, o céu está mesmo cheio de intensidade e muitas possibilidades de mudar as coisas desde meados de agosto. E deve seguir assim ao longo de setembro, pois além das tensões entre os planetas considerados os marcadores dos ciclos de tempo, a Lua Nova desta semana abriu alas para a segunda temporada de eclipses de 2024.

Então, como os astros sempre são fonte de inspiração, vale seguir os seus conselhos e buscar as boas companhias que atuam como um bálsamo para as almas mais aflitas. Pois não há mal que um bom colo não possa ajudar a enfrentar e nem desafio que não fique minimizado quando se recebe incentivo de quem se ama.

Por isso, não tenha dúvida: encontre um bom interlocutor e siga em frente dividindo suas angústias com quem é digno de confiança. É dessa forma que a natureza social do ser humano encontra a sua realização, com a consciência de que as melhores conquistas são aquelas que podem ser compartilhadas.

Quem é o seu par mais que especial? Seja quem for, o importante é que seja parceiro de verdade! Então, lute para compartilhar resultados: cresce mais quem sabe crescer junto!

Observe: com pouco mais de 5% de iluminação, a Lua Nova estará próxima ao horizonte Oeste, depois do ocaso solar. Em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite estará acima do brilhante planeta Vênus, ficando visível até por volta das 20h. Nesse meio tempo, a rainha da noite ficará alinhada a Algorab, a estrela Delta da austral Constelação do Corvo.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente.

Áries: seja diplomático, ariano. É preciso saber compartilhar as suas ideias, sem precisar ser impositivo.

Touro: trabalhe bem em equipe, taurino. O dia pede mais simplicidade para lidar com as pessoas à sua volta.

Gêmeos: é hora de ser criativo, geminiano. Procure expressar as suas ideias com bom humor para convencer as pessoas do que você quer.

Câncer: procure ter mais harmonia interna, canceriano. É preciso estar com a casa arrumada para poder avançar com mais força.

Leão: compartilhe suas ideias e pensamentos sem se estressar, leonino. É preciso ser responsável, mas sem cobrar demais.

Virgem: cuidado ao assumir mais compromissos do que consegue dar conta, virginiano. É preciso dar um passo de cada vez.

Libra: procure ser mais autoconfiante, libriano. Use o seu sexto sentido para saber como agir em diferentes ocasiões.

Escorpião: procure dormir bem para manter a mente serena, escorpiano. Você está bastante sensível esses dias.

Sagitário: circule, veja gente e converse com as pessoas, sagitariano. Só tenha cuidado para não acabar ficando dispersivo.

Capricórnio: exerça a sua liderança de forma positiva, capricorniano. É preciso evitar o excesso de cobranças.

Aquário: amplie a sua capacidade de ouvir as pessoas, aquariano. É preciso dar espaço para diferentes perspectivas.

Peixes: preste atenção nos detalhes, pisciano. O momento pede mais cuidado com as pessoas e parcerias.