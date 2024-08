Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos nesta quinta, 01

Virginia Gaia 31/07/2024 - 22:16 Para compartilhar:

Agosto é mesmo um período cheio de peculiaridades na cultura popular. Há quem o chame de “mês do desgosto” ou “mês do cachorro louco”, mas o fato é que não há nada de errado ou de macabro com o oitavo período mensal do ano. Neste agosto de 2024, a sua recepção acontece com a Lua Minguante já bem diminuta e oculta no céu, adentrando as águas do signo de Câncer.

Embora a fama de levar cães à loucura tenha origem bem duvidosa, ao menos neste ano a Lua Minguante começa o mês na faixa zodiacal dominada pelos cães do mítico caçador Órion. Representados pela Constelação do Cão Maior e pela Constelação do Cão Menor, esses fiéis companheiros são tão farejadores quanto mágicos e emotivos. Então, é assim que esta quinta-feira, dia 1º, chega: com o astral aberto ao reconhecimento daqueles que são amigos de verdade!

Até porque são os últimos estágios da Lua Minguante, visto que a Lua Nova acontece no próximo domingo, dia 4, no signo de Leão, o mítico felino celeste. Por isso, entre cães e gatos, o astral pede mesmo mais conversas sinceras e encontros abertos ao diálogo. Afinal, confiança é algo que a gente não coloca à prova de graça, não é mesmo?

De qualquer forma, é fundamental ter em mente que, quando alguém confia, é preciso tratar esse sentimento com toda a nobreza necessária, não é mesmo? Pois não há nada nesse mundo mais detestável do que quem não honra aquele que depositou um conjunto de crenças e expectativas em uma determinada relação, seja lá qual for a sua natureza.

Esse tipo de reflexão é um excelente começo para para receber agosto com mais cães amigáveis e nada de loucura. Que tal determinar a si mesmo que este agosto será o mês dos mais fiéis amigos? Comece, então, cultivando sentimentos reais em relação às pessoas mais nobres que estão à sua volta! Isso tudo é muito leonino e ajuda a honrar o brilho da temporada do astro-rei em seu domicílio zodiacal!

Observe: praticamente invisível no céu noturno, a Lua Minguante terá menos de 5% do corpo iluminado quando apontar no horizonte Leste. Chegando ao céu depois das 5h30 da manhã da sexta-feira, dia 2, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Gêmeos. Ao longo do curto período no qual estará visível, o nosso satélite natural estará na mesma longitude de Procyon, a estrela Alfa da Constelação do Cão Menor.

Áries: respeite o seu tempo emocional para as coisas, ariano. O céu pede mais calma e cuidado com a sua saúde íntima.

Touro: fale a coisa certa na hora certa, taurino. Na dúvida, prefira o silêncio e evite os excessos na comunicação.

Gêmeos: direcione a sua energia no que realmente vale a pena, geminiano. O céu pede mais foco e menos dispersão.

Câncer: preste atenção nos detalhes e siga a sua intuição, canceriano. O astral está emotivo para você.

Leão: priorize a sua saúde mental, leonino. O momento pede que você valorize as suas questões mais internas.

Virgem: pense no futuro, mas evite a ansiedade, virginiano. É hora de você construir o que está por vir com mais calma.

Libra: seja estratégico na maneira de agir, libriano. O céu pede que você saiba agir melhor e com mais jogo de cintura.

Escorpião: olhe para as suas crenças pessoais, escorpiano. O céu pede mais atenção ao seu aprendizado a longo prazo.

Sagitário: cerque-se de pessoas confiáveis e leais, sagitariano. É preciso mudar, mas sempre mantendo quem vale a pena por perto.

Capricórnio: invista no diálogo para conseguir o que quer, capricorniano. Procure ter mais senso de justiça e vá em frente.

Aquário: organize o seu dia a dia para ter uma rotina mais confortável, aquariano. O momento pede mais foco na sua rotina.

Peixes: você está sensível e precisa ter foco para materializar o que tem de melhor, pisciano. Expresse-se com mais consciência.