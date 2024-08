Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos nesta quarta, 07

Virginia Gaia 06/08/2024 - 23:59 Para compartilhar:

Você é uma pessoa de fé? Nesta quarta-feira, dia 7, o céu convoca aqueles que acreditam. Não, não precisa depositar toda a sua cota de crença nesse ou naquele deus, deusa, mito ou religião em particular. Aliás, que ninguém exija nada nesse sentido, mas que todos encontrem um motivo para levantar da cama e fazer tudo o que precisa ser feito!

Pois é, o miolo da semana chega inspirado, mas também coloca desafios. Esse contraste acontece por conta do aspecto formado entre o Sol leonino, que engata um harmônico sextil com o grandioso Júpiter, ao passo em que a Lua virginiana estabelece uma tensão com o maioral dos gigantes gasosos e também com o senhor dos anéis, Saturno. Em um cabo de guerra simbólico, esse conjunto de aspectos faz com que os sonhos sejam iluminados, mas também evidencia os obstáculos que podem gerar desânimo até nos mais motivados mortais.

O flerte entre o Sol e Júpiter multiplica o simbolismo desses dois corpos celestes de vital importância para a vida da Terra, fazendo com que a esperança e os objetivos mais ousados ganhem forma. Então, o astral traz oportunidades para a materialização de desejos, ainda que seja só para viabilizar mais um passinho adiante. Sabe aquela brechinha que o universo abre, de vez em quando, para um caminho há tempos desejado? Então, é por aí.

Contudo, como mãe celeste que é, a Lua não deixa de dar aquela boa e velha prevenida. Sabe aquela famosa frase: “filho, não esquece o agasalho e o guarda-chuva”? Mãe que é mãe repete isso como um mantra. E ai de quem ignorar esse conselho, pois basta ignorá-lo que a tempestade é certa, não é mesmo? Pois é, as tensões astrológicas da rainha da noite cumprem essa missão e também pedem para todo mundo ser otimista até certo ponto.

No final de tudo, a lição que fica é aquela que deve acompanhar todo indivíduo saudável: acredite no futuro, sonhe grande, mas jamais deixe de se precaver em relação a possíveis imprevistos e mudanças de rumo. Ter fé é fundamental, mas como diz o ditado popular, o seguro morreu de velho.

Observe: com aproximadamente 10% do corpo iluminado, a Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol. Praticamente na divisa entre a Constelação de Leão e a Constelação de Virgem, a rainha da noite ficará visível até por volta das 20h30. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural ficará também alinhado a Alkes, a estrela Alfa da Constelação de Crater.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: esteja atento a tudo o que acontece ao seu redor, ariano. Só cuidado para não acabar ficando tenso à toa.

Touro: seja mais você, taurino. É importante seguir em frente sem dar tanta importância para a opinião alheia.

Gêmeos: é preciso dar espaço para o seu bem-estar, geminiano. Especialmente em casa, é preciso manter a calma e a harmonia.

Câncer: mantenha o foco e procure evitar as conversas improdutivas, canceriano. É hora de ouvir mais e falar menos.

Leão: seja econômico, leonino. Cuidado com exageros e também com a possibilidade de desperdícios.

Virgem: seja mais autoconfiante, virginiano. É hora de usar a sua intuição de maneira mais consciente e produtiva.

Libra: procure manter a mente serena, libriano. Evite o estresse, dormindo bem e também cuidando da sua espiritualidade.

Escorpião: é hora de colocar planos em prática de maneira efetiva, escorpiano. Seja mais objetivo em relação aos seus sonhos.

Sagitário: seja diplomático, sagitariano. É hora de mostrar a que veio e buscar reconhecimento, mas é preciso fazer isso com tato.

Capricórnio: é hora de acreditar e seguir em frente, capricorniano. Cuidado com o excesso de racionalidade.

Aquário: esteja preparado para mudar, aquariano. Lembre-se de que, muitas vezes, é preciso abrir mão de algo agora para, depois, colher resultados lá na frente.

Peixes: fale sobre os seus sentimentos, pisciano. Só cuidado para não acabar cobrando demais dos outros.