Horóscopo: saiba o que esperar para seu signo nesta sexta-feira, 27

Que tal colocar um pouco de alquimia na sua vida? O céu desta sexta-feira, dia 27, está inspirador. A introspectiva Lua Minguante ingressa no signo de Touro, onde tem encontro marcado com Vênus, o planeta regente do amor e dos relacionamentos. E isso é pura alquimia!

A palavra alquimia tem origem árabe. Vem de “al-khimia” que, de maneira bem sintética significa “química”, “mistura de matéria” ou “fusão de líquidos”. Essa prática é tão antiga quanto a vontade humana de entender a natureza, mas teve seu ápice na Idade Média, quando os intelectuais da época trabalhavam os conceitos de ciência, arte e magia de forma integrada.





Muito do nosso conhecimento sobre elementos químicos advém dessa prática que, na época, relacionava o simbolismo dos materiais aqui na Terra aos diferentes planetas, utilizando-se da linguagem astrológica. Depois do Renascimento, gradualmente, a alquimia começou a ser vista com olhos mais críticos e desconfiados, especialmente em função da Reforma e da Contrarreforma, o que fez com que a igreja católica impusesse regras mais restritivas sobre as práticas permitidas e proibidas para a sociedade.

Praticamente em desuso desde o Iluminismo, a alquimia voltou à academia sob os olhos da psicanálise, no início do século passado. Mas, diferente da alquimia do passado, os conceitos alquímicos do presente estão diretamente relacionados a processos psíquicos e simbólicos. E é no campo dos relacionamentos que trabalhamos a ideia de fusão e mistura. Só que em vez de elementos químicos da natureza, o que buscamos entender é a tão misteriosa “química” entre pessoas que se amam.

Pois é, mesmo com toda a evolução da psicologia, da ciência e até da neurociência, uma coisa ainda segue um mistério digno da metafísica praticada pelos alquimistas do passado: o “elemento” que dá a “liga” e faz o coração bater mais forte por alguém. Sabemos até que há neurotransmissores envolvidos nessa sensação, mas o elo mágico que conecta vidas e destinos ainda está além da compreensão humana.

Observe: com menos de 5% de iluminação, a Lua Minguante surge no horizonte Leste, em meio à Constelação de Áries, pouco antes do amanhecer, por volta das 5h da manhã do sábado, dia 28. Antes disso, será possível visualizar Saturno, em meio à Constelação de Capricórnio, que ascenderá ao Leste a partir das 23h da sexta-feira, 27; Júpiter e Marte em conjunção, na Constelação de Peixes, que chegam ao céu por volta das 2h do sábado, dia 28, e mais abaixo, Vênus, também na Constelação de Peixes, que dará o ar da graça no céu pouco antes da 4h.

Áries: planeje-se, ariano. É hora de perceber o que é essencial e investir o seu tempo e até o seu dinheiro no que realmente vale a pena.

Touro: você estará mais sensível e romântico nesta sexta-feira, taurino. Só vale tomar cuidado com a carência.

Gêmeos: esteja atento às pessoas e não dê confiança a quem não merece, geminiano. Faça bom uso da intuição.

Câncer: faça boas alianças e cultive os laços com quem combina com você, canceriano. Só evite excesso de exposição.

Leão: exerça a liderança de forma sábia, leonino. O dia favorece o seu carisma, mas é preciso tomar cuidado com o excesso de confiança.

Virgem: invista no conhecimento e evite dar opinião sobre temas que você não domina, virginiano. É bom evitar julgamentos precipitados,

Libra: vire páginas vencendo os seus medos, libriano. Aliás, o céu também favorece uma boa reflexão sobre temas relacionados à sexualidade.

Escorpião: dê atenção a quem você gosta, escorpiano. É hora de amar e ser amado, só tomando cuidado para não mergulhar de cabeça antes da hora.

Sagitário: organize a sua agenda e esteja mais próximo das pessoas da sua equipe e no ambiente de trabalho, sagitariano. É importante ser amigável e produtivo.

Capricórnio: faça algo por você, capricorniano. O momento também favorece as paqueras, mas é preciso ser discreto e atencioso aos detalhes.

Aquário: busque estar em ambientes acolhedores e confortáveis, aquariano. O dia pede mais atenção à sua família e às relações mais próximas.

Peixes: comunique-se com clareza, pisciano. Você pode falar o que pensa, mas deve ser cuidadoso com as palavras para não ser excessivamente direto.