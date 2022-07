Horóscopo: saiba o que esperar para seu signo nesta sexta-feira, 15

O que acontece quando os nossos sentimentos são confrontados pela realidade do tempo? Nesta sexta-feira, dia 15, a Lua Cheia tem encontro marcado com Saturno, o planeta cujo simbolismo astrológico o faz patrono dos ciclos de tempo. E isso acontece nos domínios de Aquário, o signo mais futurista do zodíaco.

Assim, passadismo e futurismo se misturam para embalar o último dia útil da semana. Na astrologia, a Lua e o planeta Saturno representam os extremos da nossa percepção de tempo. Enquanto a Lua é o astro mais rápido a percorrer a faixa no céu com as constelações e signos zodiacais, Saturno é o mais lento entre os astros visíveis a olho nu. É também por esse motivo que os dois regem territórios opostos no céu: enquanto a rainha da noite é a patrona do signo de Câncer, o senhor dos anéis reina em Capricórnio, que está diametralmente oposto aos domínios cancerianos no grande círculo do zodíaco.

Nesse encontro no signo de Aquário, outro território saturnino desde a Antiguidade, a ideia de velocidade e lentidão se fundem para perguntar: o que é o tempo para você? E como você tem usufruído do seu tempo? Essas são perguntas fundamentais, pois sabemos que temos um período limitado aqui na Terra, já que ninguém é eterno. Não é à toa que, na maior parte das mitologias e em diversas culturas, os deuses têm vida eterna.

Na mitologia grega, Saturno era chamado de Cronos. Ele era o filho mais novo do casamento de Gaia, a deusa da Terra, com Urano, o deus céu. Assim, o deus do tempo foi temido desde os primórdios. Ainda de acordo com o mito, como tinha medo de ser destronado por algum de seus herdeiros, Cronos devorava os próprios filhos.

Sem as imagens aterrorizantes na mitologia, podemos reconhecer uma similaridade das histórias de Cronos com a nossa vida: de uma maneira ou de outra, somos todos filhos do tempo. E também vivemos sendo devorados por esse senhor que parece nos lembrar o quanto a vida é curta e tem prazo de validade, ainda que esse período venha aumentando graças aos avanços da medicina.

Por isso, é preciso avaliar continuamente o que estamos fazendo com nosso tempo. Ele é finito e, por isso, deve ser tratado como um recurso que vale mais do que ouro. Pense em qualidade: quanto mais nutrido pelo calor humano, melhor!

Observe: com mais de 90% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende no horizonte Leste por volta das 20h. Cruzando o céu de Leste a Oeste em meio à Constelação de Aquário, a rainha da noite chegará ao seu ponto mais alto pouco depois das 2h30 da madrugada do sábado, dia 16. Praticamente ao lado do planeta Saturno, na Constelação de Capricórnio, o nosso satélite natural ficará visível até ser ocultado pela luz solar, ao amanhecer. Ao longo da noite, a Lua também ficará na mesma longitude de Sadr e Gienah, as estrelas Gama e Epsilon, respectivamente, da boreal Constelação do Cisne.

Áries: devagar com o andor, ariano. Dá para fazer tudo ao longo do dia se você se planejar direitinho.

Touro: exerça a sua liderança de maneira sábia, taurino. O dia ajuda a mostrar os seus talentos, desde que você tenha uma comunicação efetiva.

Gêmeos: amplie conhecimentos sabendo ouvir bem as opiniões das pessoas mais experientes do que você, geminiano. Esteja aberto ao novo.

Câncer: não deixe que o medo acabe impedindo você de tomar decisões importantes, canceriano. Ouça a voz da sua intuição para seguir em frente.

Leão: invista tempo nas pessoas que são importantes para você, leonino. É hora de compartilhar bons momentos com quem você confia.

Virgem: dê atenção à sua rotina e divida bem as suas tarefas com parceiros e colegas de trabalho, virginiano. É importante estar atento a quem está ao seu lado diariamente.

Libra: faça o dia ser bastante produtivo para, depois, você poder relaxar por completo, libriano. É importante que você consiga conciliar as obrigações com o prazer.

Escorpião: você está mais introspectivo, escorpiano. Aproveite o dia para cuidar de você e deixar tudo organizado para finalizar a semana com sentimento de dever cumprido.

Sagitário: a sua mente está acelerada, então aproveite o dia para se comunicar e trocar ideias. Só vale tomar cuidado com o teor das suas palavras.

Capricórnio: é hora de se organizar, capricorniano. O dia pede responsabilidade e senso de prioridade até para você dar conta de tudo.

Aquário: é hora de ter firmeza e tenacidade, aquariano. Não tenha medo de assumir compromissos e mantenha o bom humor.

Peixes: faça algo pelo seu bem estar em um sentido amplo, pisciano. É importante cuidar da sua espiritualidade, evitando também os excessos.