Horóscopo: saiba o que esperar para seu signo nesta quinta-feira, 10

O céu desta quinta-feira, dia 10, traz um toque de romantismo. Entretanto, é importante salientar: trata-se de um romance muito peculiar, afeito aos dramas da alma e com muita vontade de entender os porquês de a vida colocar determinadas pessoas e situações em uma senda comum, para que suas narrativas se encontrem. Dá para chamar isso de destino? Talvez, mas ainda mais importante do que dar um nome a esses fenômenos, é aprender com eles.

A Lua Cheia, depois do emocional Eclipse Lunar Total, avança pelo mental signo de Gêmeos. Enquanto isso, um dos aspectos mais oníricos da astrologia ganha espaço, com um belo trígono – um harmônico ângulo de 120° – entre o relacional planeta Vênus e o místico Netuno. Sabe aqueles amores que tem cara de romance folhetinesco? De novela e seriado? Pois é, o astral quer dizer: são tantas emoções….

Por outro lado, em aspecto exato da mesma forma que esse romântico trígono, o racional Mercúrio encara uma difícil quadratura – um tenso ângulo de 90° – com o estruturado planeta Saturno. Então, se por um lado tem amor daqueles de cinema, também têm possibilidades de discussão daquelas que a gente não quer ver. Especialmente se o assunto for apresentado em clima de cobrança. O segredo, então, é saber conciliar tudo isso.

É sempre bom lembrar que, embora a racionalidade possa ser observada somente na espécie humana, a capacidade de sentir está presente em todas as formas de vida. E talvez não seja mera coincidência o fato de a vida na Terra ter emergido a partir da água. Hoje, de acordo com a ciência, diversas observações levam a hipótese de que a vida tenha sido mesmo resultado de um processo de auto-organização, que culminou com o surgimento de formas rudimentares de seres vivos no fundo dos oceanos. Sob um olhar metafísico, vale lembrar que a água representa o universo emocional e intuitivo presente na natureza.

Eclipses sempre envolvem a Lua, a patrona das marés. Nesses períodos, como o de agora, que antecedem ou sucedem dos eclipses, as questões emocionais ficam em alta. Por isso, é ainda mais necessário que saibamos aproveitar, da melhor forma, as ondas sentimentais que fazem o humor oscilar por esses dias. Afinal, sentir é sinônimo de estar vivo. Mas só quem ama de verdade sabe o real significado do que é sentir-se vivo!

Observe: ainda com mais de 90% de iluminação, a Lua Cheia ascende, ao Leste, depois das 20h30, chegando ao ponto mais alto do céu depois das 2h da manhã da sexta-feira, dia 11, ficando visível até o amanhecer. Em meio à Constelação de Touro e próxima ao avermelhado planeta Marte, nas dependências desse mesmo conjunto estelar, o nosso satélite natural se deslocará em direção ao Oeste, na mesma longitude de Hassaleh, a estrela Iota da boreal Constelação de Auriga, e também de Rigel, a estrela Beta da austral Constelação de Órion.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça.

Áries: procure manter a concentração, ariano. O momento pede mais atenção ao entorno e até à sua comunicação. Faça contatos bem estruturados.

Touro: pense nas suas finanças e tenha cuidado com gastos desnecessários, taurino. É preciso manter os pés no chão.

Gêmeos: cuidado com o excesso de energia e com a dificuldade de assumir compromissos, geminiano. Evite se sobrecarregar.

Câncer: olhe para dentro canceriano. É preciso saber organizar o pensamento e entender melhor as próprias emoções.

Leão: é hora de racionalizar os seus projetos, leonino. Esteja atento a quem realmente pode ser um bom parceiro para viabilizar os seus planos.

Virgem: concentre-se na sua carreira, virginiano. O dia promete exigir bastante de você, mas pede também firmeza nos seus objetivos.

Libra: reforce a sua fé, libriano. O dia ajuda você a refletir sobre suas crenças pessoais, valores e até pensar mais sobre temas como a religião. Só não se deixe levar pelos excessos.

Escorpião: você está mais profundo do que nunca, escorpiano. É hora de vencer os medos e deixar questões supérfluas para trás.

Sagitário: converse e invista no romantismo, sagitariano. É hora de expressar os seus sentimentos.

Capricórnio: use a sua criatividade no trabalho, mas evite discussões infrutíferas, capricorniano. É hora de você também valorizar os colegas e a equipe.

Aquário: aplique os seus talentos, aquariano. Só tenha cuidado para não querer fazer tudo a seu modo e acabar parecendo ser egoísta.

Peixes: invista na sua intimidade e evite as brigas em casa, pisciano. É importante resolver as questões domésticas que estiverem pendentes.

