Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 8

A semana que começou com pique de resolução de problemas aprofunda ainda mais a vontade de organizar tudo! Nesta terça-feira, dia 8, a Lua Crescente ingressa no disciplinado signo de Virgem para ajudar a colocar a vida em ordem. Mas se você pensou que isso é sinônimo de monotonia, então você está errado, pois o astral também quer inovação!

Quem dá o tom de renovação e reinvenção pessoal é o planeta Vênus que, em seus últimos dias em movimento retrógrado aparente , engata uma conversa produtiva com o irreverente Urano. Com isso, o céu incentiva aqueles que sabem que a melhor forma de mudar de vida é mudar a si mesmo!

Quem não lembra quando a cantora Madonna – depois de apresentar uma estética ousada vestida de noiva sexy para cantar “Like a Virgin” – apareceu repaginada em uma versão espiritualizada para lançar o seu álbum “Frozen”? Da temática desafiadora de tabus religiosos para o misticismo da cabala, a rainha do pop chocou mais uma vez a tudo e a todos.

Graças à sua capacidade de se renovar, Madonna consegue estar em alta há anos, sendo daquelas personalidades difíceis de ignorar, mesmo entre os seus desafetos. E é assim que o céu desta terça-feira tem um toque dessa capacidade de reinvenção, materializada por uma das artistas mais longevas da indústria cultural.

Então, seja no escritório ou entre quatro paredes, o momento pede um pouco de revisão de si mesmo para revelar facetas ainda pouco exploradas da própria personalidade. E isso vale para todo mundo, de quem gosta de Madonna aos fãs de Metallica, passando pelos seguidores fanáticos de Taylor Swift e Justin Bieber

Porque quem se prende a padrões e estereótipos renuncia a si mesmo!

Observe: chegando aos quase 90% de iluminação, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do ocaso solar. Na área que corresponde à Constelação de Leão, a rainha da noite estará próxima a Regulus, a azulada estrela Alfa desse conjunto estelar. Deslocando-se em direção ao horizonte Oeste, o nosso satélite natural poderá ser visto até depois das 3h da manhã da quarta-feira, dia 9.

Áries: o dia promete ser bastante produtivo, ariano. Procure fazer tudo a seu tempo, sem se desgastar.

Touro: mesmo que a rotina esteja puxada, faça algo por você, taurino. Separe um tempinho para se dedicar ao que você gosta.

Gêmeos: cuide do seu bem-estar emocional, geminiano. Cuidado com as confusões mentais desnecessárias.

Câncer: ouça mais as pessoas, mas não se exponha demais, canceriano. O momento pede mais atenção ao seu entorno.

Leão: é hora de ter foco, leonino. O céu pede passos mais calculados em direção aos seus projetos.

Virgem: ouça a sua intuição e tenha mais atitude, virginiano. O momento pede mais firmeza na hora de você se posicionar.

Libra: evite os desgastes desnecessários, libriano. é preciso dar um passo de cada vez, administrando bem a sua energia.

Escorpião: pense no futuro, mas não deixe de viver o presente, escorpiano. O céu pede mais inovação para crescer.

Sagitário: exerça a sua liderança de modo positivo, sagitariano. Aliás, aproveite o momento também para fazer bons contatos.

Capricórnio: invista em novos conhecimentos, capricorniano. É preciso ter mente aberta para seguir crescendo.

Aquário: saiba desapegar do que não serve mais ao passo em que você também forma novos vínculos, aquariano. Seja mais seletivo.

Peixes: faça boas parcerias, pisciano. O momento pede mais cuidado com as pessoas com quem você divide a sua vida e os seus projetos.