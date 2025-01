Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 7

Já que 2025 agora começou para valer, não tem mais desculpa para adiar planos, não é mesmo? Certo ou errado? Bem, entre a constatação que as férias acabaram e a ação efetiva para realizar as coisas, aqui e agora, há um belo espaço. E é exatamente essa diferença que pode aparecer nesta terça-feira, dia 7.

Isso acontece porque a Lua Crescente ariana, com o avançar das horas, ingressa no signo de Touro, onde a rainha da noite tende a inspirar um ritmo um pouco mais lento para a execução das coisas. Então, pode acontecer de aquela empolgação inicial de retorno, depois da pausa para as festas de final de ano, começar a se esvaziar. E daí que aquela molezinha ou preguicinha chata bater à porta.

Difícil olhar pela janela do escritório e imaginar o que seria se você estivesse à beira da praia? Então, sortudo é aquele que conseguiu um tempinho a mais para relaxar a mente e o espírito. O fator complicador é que a Lua taurina gosta de um conforto, fazendo com que até os perfis mais cheios de energia e motivação fiquem tentados a esticar as pernas em um sofá confortável.

E tem mais: esse é daqueles posicionamentos astrológicos que incentivam os cafés mais demorados, as guloseimas fora de hora e até os quitutes que lembram sabores de infância. Um desafio para quem fez a promessa de melhorar a alimentação e ter mais foco na dieta em 2025, não? Pois é, mas nem tudo está perdido!

Ainda que a rainha da noite tenha algumas tensões pela frente – com Marte e Plutão, por exemplo – ela também engata um aspecto fluido, em formato de triângulo e com nome de trígono, com o detalhista Mercúrio. Nos últimos graus do signo de Sagitário e na véspera de ingressar em Capricórnio, o planeta patrono do cotidiano promete ajudar na concentração, nem que seja só um pouquinho.

Então, respire fundo: o ano está só começando e ainda há muita coisa para ser feita! Mãos à obra!

Observe: com aproximadamente 60% de iluminação, a Lua Crescente estará alta no céu, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, em meio à Constelação de Áries, a rainha da noite ficará visível até pouco depois da meia noite da quarta-feira, dia 8. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural ficará alinhado a Alrescha, a estrela Alfa da Constelação de Peixes.

Áries: faça o que precisa ser feito e sem enrolação, ariano. O tempo é curto, mas também não precisa ficar ansioso.

Touro: concentre-se, taurino. É hora de fazer mais e de sonhar menos. Então, encontre foco e siga em frente.

Gêmeos: pense no futuro, mas não perca o foco no presente, geminiano. É preciso estar com as pessoas que têm a mesma visão que você.

Câncer: concentre-se nos seus objetivos e siga em frente, canceriano. É hora de demonstrar suas habilidades a quem interessa.

Leão: aventure-se um pouco mais, leonino. É preciso saber destinar as suas ambições na medida certa.

Virgem: invista no longo prazo, virginiano. É preciso pensar onde você quer chegar perto das pessoas certas.

Libra: preste atenção nas necessidades dos outros, libriano. É preciso estar aberto a ouvir mais e falar menos.

Escorpião: faça acontecer, escorpiano. Só cuidado com um possível excesso de pensamentos que pode fazer você perder a concentração.

Sagitário: pegue leve com o entorno e realize mais, sagitariano. É preciso dar espaço para que as boas ideias apareçam.

Capricórnio: esteja atento ao que o seu coração pede, capricorniano. É preciso estar mais próximo das pessoas que você mais valoriza.

Aquário: evite falar demais, aquariano. O momento favorece os bons diálogos, mas é preciso evitar os excessos.

Peixes: tenha foco na produtividade e pense no seu futuro financeiro, pisciano. É hora de você cuidar do que é seu.