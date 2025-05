Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 6

Esta terça-feira, dia 6, amanhece sexy sem ser vulgar! Estimulando atitude, autonomia e espontaneidade, o céu lembra que não há nada mais belo nesse mundo do que estar bem consigo mesmo! Como anda a sua autoestima? Precisa de algo ou de alguém para se validar? Bem, então eis a hora de perceber que quem está feliz na própria pele – ou no próprio corpo – tem mais poder!

Esse tom voltado para o autoconhecimento e o amor próprio se dá em função do planeta Vênus, patrono da beleza e dos relacionamentos, chegar ao aspecto exato de um fluido sextil – um harmônico ângulo de 60°, de acordo com a metafísica astrológica – com o poderoso regente da sexualidade, Plutão. Sim, é uma mistura tão sedutora quanto explosiva, mas que pode dar bons resultados se bem interpretada.

Aliás, Vênus não está para flertes banais! Nos domínios do signo de Áries, também em harmonia com o conquistador Marte, no signo de Leão, e em conjunção com o místico Netuno, o planeta vizinho da Terra está pronto para o jogo da sedução. Contudo, sem aquela coisa de usar frases prontas e abordagens banais!

Antes de qualquer coisa, a boa cantada é elegante. Ah, e também é inteligente. Porque conquistar, de verdade, requer entrosamento real e não somente interações previsíveis. Nesses tempos de internet e redes sociais com espaço para todo tipo de gente, há quem esteja se sentindo ameaçado por mulheres mais independentes. Mas só os fracos se amedrontam, pois os fortes sentem-se atraídos por quem sabe o que quer.

Por isso, não seja leviano! Aproxime-se com delicadeza e perspicácia. Preze pelo conteúdo e pelo afeto. Seja honesto e gentil. O amor acontece com veracidade para quem sabe seduzir em pé de igualdade!

Observe: passando dos 70% de iluminação, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do ocaso solar. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite ficará visível até aproximadamente às 2h da manhã da quarta-feira, dia 7. Em meio à Constelação de Leão, o nosso satélite natural se aproximará gradualmente da longitude de Alkes, a estrela Alfa da Constelação de Crater (“A Taça”).

Áries: siga em frente com vigor, mas sem ansiedade, ariano. É hora de organizar a sua rotina de forma leve.

Touro: aproveite o astral do momento para fazer valer a sua vontade, taurino. O céu pede mais coragem para agir.

Gêmeos: preste atenção nos seus impulsos, geminiano. É importante entender para onde você está indo.

Câncer: organize os pensamentos e evite a dispersão, canceriano. É importante evitar o excesso mental.

Leão: organize a sua vida material no mais amplo sentido, leonino. É preciso saber quais os recursos que você tem à disposição.

Virgem: cuide das suas emoções para poder agir com mais firmeza, virginiano. É preciso ter mais autoconfiança.

Libra: esteja aberto aos grandes insights, libriano. Procure manter a mente serena para planejar as coisas.

Escorpião: faça as coisas de maneira planejada, escorpiano. Esteja também com as pessoas certas para avançar de forma certeira.

Sagitário: é hora de investir na sua carreira e nos contatos certos, sagitariano. O momento favorece o seu destaque profissional.

Capricórnio: ouça mais as opiniões de quem entende melhor do que você precisa saber, capricorniano. É sempre importante ouvir pares.

Aquário: não tenha medo de mudar, aquariano. Cuidado com ideias muito sedimentadas sobre as coisas.

Peixes: esteja atento às pessoas, pisciano. É importante estabelecer trocas justas e produtivas nas suas relações.