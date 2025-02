Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 4

Tem coisa mais carismática e encantadora do que alguém que sabe o que quer? Gente cheia de atitude e autoconfiança encanta, seduz e conquista. Nesta terça-feira, dia 4, o belo planeta Vênus ingressa no energético signo de Áries e o grandioso Júpiter muda sua direção aparente, sob as bênçãos da Lua no signo de Touro, onde a rainha da noite se sente bem à vontade.

Esse conjunto simbólico chega para mostrar que a melhor receita para atrair a atenção dos outros é ser você mesmo. Parece paradoxal – e, de certa forma, é mesmo – mas para ser o centro das atenções é preciso coragem para superar a expectativa pela aprovação dos outros. Pois querer ser aceito socialmente é uma demanda humana, mas quando essa busca se torna um fardo por afeto e atenção, há algo muito errado.

Nessa era de muita informação, em fluxo acelerado e constante, com muita gente que depende dos holofotes, honrar aos próprios gostos e desejos pode ser desafiador. Na busca constante por aplausos, o ser humano tomba no palco da vida, tornando-se objeto de vaias pela falta de amor próprio. Por isso, se você ainda duvida demais de si mesmo, o astral desta terça-feira abre espaço para uma nova autoanálise.

Ao ingressar no signo pioneiro do zodíaco, Vênus – que naturalmente rege Libra, o signo oposto a Áries no zodíaco – adentra nos territórios de seu exílio. Na metafísica astrológica, diz-se que um planeta está exilado quando o seu simbolismo encontra restrições para sua plena manifestação. Como patrono da beleza e dos relacionamentos, Vênus exilado manifesta esses temas ao passo em que os questiona. Na prática, isso significa olhar o belo sem prender-se a padrões e buscar relações com mais liberdade.

Joga-se nesse caldeirão mágico que o patrono da sabedoria, Júpiter, retoma o seu movimento na mesma direção da sequência de signos zodiacais, e temos a receita perfeita para quem quer fazer algo mais autoral, sem depender demais das opiniões alheias. Então, sabe aquela expressão clichê de “pensar fora da caixa”? Pois é, a chance está dada!

E, se o medo bater, lembre-se de que a Lua Nova, já quase Lua Crescente, está em Touro para promover o conforto emocional. Assim, dá para fazer diferente e ainda tomar um cafezinho com bolo de chocolate junto com quem resolver reclamar!

Em suma: seja diferente, seja gentil e seja mais você! É assim que se cresce e aparece!

Observe: Com pouco menos de 40% do corpo iluminado, a Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol, ficando visível até por volta das 23h. Nas dependências da Constelação de Áries, a rainha da noite também se aproximará da longitude de Shedir, a estrela Alfa da boreal Constelação de Cassiopéia.

Áries: tenha senso de prioridade e siga em frente, ariano. O céu pede mais atenção ao que é essencial.

Touro: faça as coisas do seu jeito, taurino. É hora de ter mais atitude e buscar caminhos mais independentes.

Gêmeos: é hora de ter mais autoconfiança, geminiano. Use mais a sua intuição e busque agir com mais sabedoria.

Câncer: honre as pessoas que são mais francas e abertas com você, canceriano. É fundamental saber onde se está pisando.

Leão: planeje os seus passos de forma estratégica, leonino. O céu pede mais atenção aos seus passos.

Virgem: ouça a voz da sabedoria, virginiano. Você pode até se aventurar, mas é preciso saber ouvir a voz da experiência.

Libra: esteja preparado para mudar, libriano. É preciso ter mais atitude e ser firme para desapegar do que não serve mais.

Escorpião: faça as coisas em parceria, escorpiano. É preciso perceber quem são as pessoas mais confiáveis nesse momento.

Sagitário: seja criativo para resolver as questões práticas, sagitariano. É preciso ter leveza para administrar situações.

Capricórnio: encontre novas soluções para antigos problemas, capricorniano. É hora de honrar mais a sua essência.

Aquário: dê atenção à sua intimidade e necessidades emocionais, aquariano. É preciso estar confortável para dar passos maiores.

Peixes: ouça mais e falar menos, pisciano. É hora de observar a aprender para decidir de forma mais sábia.