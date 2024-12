Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 3

Virginia Gaia 03/12/2024 - 2:00 Para compartilhar:

Esta terça-feira, dia 3, chega com tudo, cobrando responsabilidade para fazer hoje, mas já de olho no futuro. Por isso, não dá para fugir: é preciso encarar a agenda e os compromissos com senso de realidade, mas sem perder o jogo de cintura e o bom humor. Afinal, o Sol está brilhando em Sagitário e o signo do arqueiro é um dos mais automotivados do zodíaco.

Então, é hora de aproveitar que o dia da semana é culturalmente dedicado ao planeta Marte para ser bem produtivo e organizar as coisas. Segundo a tradição dos antigos magos caldeus, que dominavam a astrologia e a astronomia nos tempos da Babilônia, o segundo dia útil da semana recebe o simbolismo do planeta vermelho, ajudando a avançar a passos largos em tudo aquilo que o início da semana apontou como prioridade.

Aliás, por falar em prioridade, saber o que fazer primeiro é fundamental nestes tempos de calendário anual avançado, astral empolgado e muita informação sendo disseminada ao mesmo tempo. E, com a Lua Nova ganhando corpo no estruturado signo de Capricórnio, então tudo parece ganhar contornos mais exigentes e cheios de formalidade. Por isso, esteja atento: o céu não está muito tolerante a eventuais derrapadas ao lidar com as pessoas e situações do cotidiano.

Especialmente no trabalho, é preciso medir as palavras e os passos para entregar o que for prometido, de preferência, dentro do prazo estabelecido. Caso seja você o responsável por estipular prazos aos outros, então esteja atento para que as datas sejam exequíveis e transmitam credibilidade.

Pois tem coisa mais desagradável do que gente que estabelece metas e prazos impossíveis de serem cumpridos? Ainda mais agora que o final do ano está logo ali, é preciso ser mais realista. A propósito, a Lua Nova capricorniana flerta com o sisudo Saturno ao longo do dia. Porque, enfim, em se tratando de seriedade e de credibilidade, o gigante dos anéis não perdoa!

Observe: prestes a alcançar 10% de iluminação, Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol, ficando visível até aproximadamente às 21h, quando passará da linha do horizonte. Nas dependências da Constelação de Sagitário, a rainha da noite estará pouco abaixo do planeta Vênus, que também poderá ser localizado em meio às estrelas do mítico arqueiro celeste até quase às 22h.

Áries: faça planos realistas e seja produtivo, ariano. Controle a ansiedade e faça o dia render mais.

Touro: aventure-se em direção a novos aprendizados, mas não deixe de lado a responsabilidade, taurino. Saiba encontrar a direção dos seus sonhos.

Gêmeos: esteja atento para perceber quem são as pessoas mais próximas e importantes nesse momento, geminiano. É hora de saber abrir mão das coisas menores.

Câncer: honre seus compromissos com as pessoas, mas tome cuidado para não exigir demais, canceriano. É preciso dosar as cobranças.

Leão: esteja atento à sua rotina, leonino. Cuidado para não assumir mais itens na sua agenda do que você dá conta de realizar.

Virgem: seja estratégico e, ao mesmo tempo, espontâneo, virginiano. O momento pede mais atenção às suas necessidades pessoais.

Libra: cuide da sua vida familiar e também dos temas domésticos, libriano. O momento pede mais equilíbrio interno.

Escorpião: tenha foco, escorpiano. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo, mas faça aquilo que é prioridade.

Sagitário: seja mais racional para lidar com os seus recursos pessoais, sagitariano. O céu pede mais responsabilidade.

Capricórnio: cuide mais do seu corpo e até da sua apresentação pessoal, capricorniano. É hora de você agir usando a sua intuição.

Aquário: procure dormir bem e preste atenção nos seus sonhos, aquariano. É preciso buscar inspiração dentro de você.

Peixes: pense no futuro, mas não deixe de viver o presente, pisciano. Aliás, repare mais nas pessoas à sua volta, dando valor para quem apoia os seus sonhos.