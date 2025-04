Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 29

Se a semana já começou em pique de alta produtividade, esta terça-feira, dia 29, acelera ainda mais os ânimos! Em pleno dia historicamente dedicado ao guerreiro planeta Marte, a Lua Nova logo se atira para os domínios do signo de Gêmeos, onde formará ângulos harmônicos – chamados de aspectos, na metafísica astrológica – com Marte, Netuno, Vênus e Plutão.

É pouco ou quer mais? Na prática, essa geometria acelera ainda mais o que já vinha em ritmo frenético. Por isso, é preciso cuidado, especialmente para não se deixar levar pelo excesso de pensamentos e nem se deixar consumir pelo excesso de cobranças. Então, sabe aquela receita que você precisa entregar na medida certa? Nem mais, nem menos: apenas o que é necessário?

Nesses tempos de alta conectividade, separar o trabalho das demais áreas da vida ficou quase impossível. As mensagens chegam a toda hora e o acesso à internet parece ter tornado a palavra “limite” uma realidade, às vezes, distante da maior parte das pessoas. No entanto, é sempre necessário delimitar o tempo dedicado às diferentes demandas humanas no cotidiano.

Até porque a falta de limites de conexão é um prato cheio para chefes tóxicos e abusivos. Quem não lembra das cenas do filme “O Diabo Veste Prada”, quando o telefone tocava nos momentos mais impróprios? E, olha, que o filme se passa em uma época na qual as mensagens instantâneas ainda não haviam dominado a comunicação digital.

Por isso, é preciso organizar a mente e a agenda, estabelecer prazos e limites para ser mais produtivo sem pirar! Porque, ao driblar o burnout com inteligência, uma boa dose de empatia e lideranças mais humanas, o mundo do trabalho fica mais amigável para todos. E isso só tem a acrescentar ao ambiente nas empresas e à saúde mental de quem trabalha nelas.

Então, nesta terça-feira, não esqueça: pegue leve e trabalhe melhor, por você e por quem está à sua volta!

Observe: ainda próxima ao Sol, a Lua Nova estará bem próxima ao horizonte Oeste, depois do pôr do Sol. Com menos de 10% do corpo iluminado, ela ficará visível até por volta das 19h. Em meio à Constelação de Touro, a rainha da noite estará logo abaixo de Júpiter, também nas dependências do mítico bovino celeste e visível até pouco depois das 20h.

Áries: cuidado com os excessos, ariano. O dia promete ser agitado, mas você precisa saber se organizar.

Touro: organize os seus recursos para poder aproveitar melhor o que você tem, taurino. É fundamental que você entenda os seus limites.

Gêmeos: faça mais, mas de maneira sutil, geminiano. O céu favorece a sua iniciativa, então é preciso saber bem onde fazer as suas apostas.

Câncer: olhe para dentro, canceriano. É preciso entender melhor as suas necessidades para agir de forma mais harmônica.

Leão: é hora de olhar o futuro, mas não abrir mão do presente, leonino. Cuidado com a ansiedade.

Virgem: planeje-se, virginiano. O céu pede para que você encontre melhor o seu foco, de maneira mais objetiva.

Libra: é hora de estar aberto a novos aprendizados e desafios, libriano. Encontre direcionamento de maneira mais leve.

Escorpião: você está cheio de profundidade, escorpiano. Procure olhar para dentro, usar a intuição e seguir em frente!

Sagitário: invista no diálogo para poder atuar em parceria, sagitariano. Lembre-se de que é fundamental manter bons relacionamentos.

Capricórnio: tenha foco, capricorniano. Procure levar o seu cotidiano de forma leve e mais organizada.

Aquário: seja criativo e siga em frente, aquariano. É hora de explorar melhor os seus talentos e possibilidades.

Peixes: cuide da sua intimidade, pisciano. Não deixe de compartilhar o que é fundamental para você com quem está mais perto.