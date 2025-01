Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 28

Profundamente reflexivo, misterioso e transformador: é assim que o astral desta terça-feira, dia 28, embala o dia culturalmente dedicado a Marte, o planeta da iniciativa e da guerra. No céu, a Lua Minguante já está em seus últimos estágios, tornando tudo ainda mais favorável às mudanças que vem de dentro!

Preparado para rever valores, ideias e pontos de vista? Pois é isso que o universo parece clamar aos quatro ventos! Neste último respiro de Lua Minguante, a rainha da noite está em seu canto do cisne para, no dia seguinte – quarta-feira, dia 29 -, renascer como Lua Nova. Assim, o nosso satélite natural, ausente do céu noturno, caminha pelo zodíaco para logo abraçar o Sol aquariano.

Contudo, antes de se perder nos braços do astro-rei, a patrona das marés conclui a sua senda pelo signo de Capricórnio, ficando em tensão com Marte. De cara virada para o planeta vermelho, a Lua encerra o ciclo capricorniano, elevando a ansiedade ao passo em que também testa os limites e as possíveis resistências internas para que o novo chegue do jeito que deve chegar: com tudo!

Ao final da tarde, a grande mãe astrológica da Terra fica agarrada ao mental Mercúrio e também ao poderoso Plutão, bem no comecinho do signo de Aquário. A partir daí, será dada a contagem regressiva para a Lua Nova aquariana, que evoca mente aberta, disposição à inovação e à revisão de ideias. Então, é hora de ter menos preconceito e de buscar formar novos conceitos.

Sabe aquela expressão, já um tanto batida, que clama por uma “quebra de paradigmas”? Pois é isso que você precisa se permitir. Em alguma área ou tema da sua vida, essa ruptura com o velho para que novos horizontes se abram precisa acontecer. Então, não resista às mudanças!

O futuro tem pressa!

Observe: dada a proximidade ao Sol, a Lua Minguante está ausente do céu noturno, ascendendo ao Leste ao amanhecer. Vale então aproveitar esse momento para localizar os planetas visíveis a olho nu, que estão de fácil visualização por esses dias. Vênus, em meio à Constelação de Peixes, e Saturno, na Constelação de Aquário, estarão a Oeste, depois do pôr do Sol e até por volta das 21h. Júpiter poderá ser visualizado, em meio à Constelação de Touro, até aproximadamente à 1h30 da manhã da quarta-feira, dia 29. Por fim, Marte, nas dependências da Constelação de Gêmeos, cruzará o céu, de Leste a Oeste, podendo ser visto até pouco depois das 4h.

I mportante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: esteja aberto às mudanças, ariano. Em meio a esse processo, lembre-se de agir com empatia, mantendo sempre a calma,

Touro: é hora de crescer e de saber se relacionar, taurino. Procure ouvir mais as pessoas que você gosta.

Gêmeos: esteja aberto às mudanças de pensamento e até de valores, geminiano. É preciso saber abrir mão de algumas coisas para poder crescer.

Câncer: segure ansiedade e aja em parceria, canceriano. O momento pede mais ação conjunta e menos competição.

Leão: procure valorizar as coisas boas no dia a dia, leonino. Saiba trabalhar em equipe e valorize quem está à sua volta.

Virgem: seja criativo, virginiano. É preciso inovar, sendo leve na forma como você lida com as pessoas.

Libra: seja mais sincero com você mesmo e siga os seus instintos, libriano. É preciso saber dar um passo de cada vez, seguindo os seus instintos.

Escorpião: evite o excesso de pensamentos e organize as suas prioridades, escorpiano. Lembre-se de que não dá para resolver tudo ao mesmo tempo.

Sagitário: o astral favorece conversas construtivas e novas ideias para implementar os seus planos, sagitariano. Procure ouvir as pessoas e aplique esses aprendizados de forma prática.

Capricórnio: é hora de ter iniciativa e saber onde você quer chegar, capricorniano. Busque mais consistência nas suas ações.

Aquário: mantenha o seu nível de energia em alta, aquariano. É preciso encontrar o seu caminho e seguir em frente!

Peixes: pense no futuro, mas não deixe de viver o presente, pisciano. É hora de você dar passos mais conscientes.