Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 26

Nesta terça-feira, dia 26, o dia chega sábio como um mero aprendiz, mas humilde como o maior dos professores! Embalado pelo espírito sagitariano de buscar com afinco as verdades absolutas, o céu está inspirado, ainda que muitas tensões significativas persistam e se fazem presentes.

Na dança celeste, a Lua Minguante avança pelo relacional signo de Libra, formando um harmonioso trígono – um ângulo de 120°, na metafísica astrológica – com o grandioso Júpiter, no signo de Gêmeos. Como representante simbólico do conhecimento e da justiça, esse gigante gasoso é o mais nobre dos planetas no panteão astrológico. Com esse aspecto fluido entre a rainha da noite e o maioral do Sistema Solar, o astral pede mais grandiosidade nas ações cotidianas.

É como se o contexto todo, já tão propício à reflexão, evocasse a autocrítica serena e as críticas construtivas. Sem neura, sem briga: somente a vontade de fazer o correto, reto e coerente. Difícil? Pois não deveria! Fazer as coisas como se deve, respeitando ritos e processos, é uma forma de reconhecer o direito e o espaço do outro, algo que todo mundo deveria ter, mas nem sempre isso acontece.

Como o Júpiter geminiano está atualmente de cara virada para o sisudo Saturno, em Peixes, o clima geral não está mesmo para brincadeira. Por isso, é preciso tomar cuidado para não falar demais, dando opinião onde não for chamado. Afinal, se você não tem nada de realmente novo ou construtivo para adicionar a uma discussão, então é melhor nem entrar no assunto! E, assim, fica mais fácil pensar duas vezes antes de sair por aí falando a torto e a direito.

Por isso, lembre-se: há momentos em que o silêncio vale ouro!

Observe: com pouco mais de 10% do corpo iluminado, a Lua Minguante chega tarde ao céu, ascendendo ao Leste quase às 3h da manhã da quarta-feira, dia 27. Visível até o nascer do Sol, a rainha da noite estará nas dependências da Constelação de Virgem, ao lado de Spica, a azulada estrela Alfa desse conjunto estelar. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também se alinhará a Arcturus, a estrela Alfa da boreal Constelação de Bootes (“O Boieiro”).

Áries: seja justo, mas evite julgamentos precipitados, ariano. É sempre importante ouvir as pessoas diretamente.

Touro: procure dividir bem o seu trabalho e valorize a sua equipe, taurino. É hora de compartilhar responsabilidades.

Gêmeos: seja mais criativo e procure pegar leve com você mesmo, geminiano.O céu pede mais cuidado e espontaneidade.

Câncer: dê atenção às suas necessidades internas, canceriano. O astral pede mais disposição para tratar suas emoções.

Leão: troque ideias e alimente a sua mente, leonino. O momento pede mais concentração e sabedoria nas suas ações.

Virgem: seja mais objetivo e assertivo com as coisas, libriano. É hora de construir pensando no longo prazo.

Libra: coloque-se em primeiro lugar, mas aja com empatia, libriano. O momento pede mais discrição e objetividade.

Escorpião: procure manter a mente serena e invista na sua saúde mental, escorpiano. O momento pede que você vá com calma nas coisas!

Sagitário: esteja com as pessoas que realmente fazem diferença na sua vida, sagitariano. É preciso ser discreto e seletivo.

Capricórnio: faça planos ousados, mas seja disciplinado para executá-los, capricorniano. É preciso avançar com persistência.

Aquário: esteja aberto a novos conteúdos e aprendizados, aquariano. O momento pede mais abertura e flexibilidade de ideias.

Peixes: preste atenção nas entrelinhas, pisciano. O céu pede mais atenção às suas necessidades junto aos outros.